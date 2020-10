Khởi tố tú bà 9X cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh ở Tuyên Quang

Khởi tố tội môi giới mại dâm

Chiều 6/10, thông tin với Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Môi giới mại dâm.

Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với phòng 4, cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP.Tuyên Quang triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

Sau thời gian dài trinh sát, ngày 3/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Lan khi cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Lan là đối tượng chính trực tiếp môi giới, trực tiếp bán dâm và điều gái đến bán dâm cho khách mua dâm tại địa chỉ do Lan sắp xếp.

Ngày 3/10, sau khi đi ăn nhậu và thỏa thuận với khách, Lan đã điều Nguyễn Thị Thu H. (SN 2000, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Ngô Thị H. (SN 1997) và Nguyễn Thị L. (SN 1999, cũng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng Lan bán dâm cho khách tại địa chỉ trên.

Thủ đoạn của Lan là thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao. Sau đó Lan sẽ chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách để hưởng tiền chênh lệch. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với số tiền Lan đã nhận của khách mua dâm.

Theo đó Lan sẽ thu của khách mua dâm 2,5 triệu đồng/lượt "tàu nhanh". Đây là số tiền chịu chi khá lớn ở tỉnh miền núi mà cơ quan Công an tỉnh từng bắt giữ. Trong đó, Lan sẽ cắt phế 1,5 triệu đồng và trả cho gái bán dâm 1 triệu đồng.

Trả giá đắt trước pháp luật

Liên quan đến tình huống pháp lý trong vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Luật sư Diệp Năng Bình - đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết, tội môi giới mại dâm theo Điều 328 BLHS 2015 quy định: Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, phạm tội thuộc một trong các trường hợp với tình tiết tăng nặng như: môi giới mại dâm với người chưa thành niên, thu lời bất chính với số tiền lớn, tái phạm nguy hiểm...thì sẽ phải chịu các mức phạt từ 3 năm đến 7 năm hoặc 7 đến 15 năm.

Có thể thấy mức phạt hiện nay với người môi giới mại dâm hiện nay là nghiêm khắc. Tuy nhiên đối với người bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng, người mua dâm chỉ bị phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

