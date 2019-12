Khởi tố nữ nhân viên massage 16 tuổi đâm khách tử vong

Chiều 30/12, nguồn tin của PV Người Đưa Tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thị Phương Anh, 16 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi giết người.

Huỳnh Thị Phương Anh tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 24/12, anh L.T.H., 31 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến một cơ sở massage ở phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang để thư giãn trong tình trạng có rượu bia.

Tại đây, anh H. được Phương Anh nhận massage với giá thỏa thuận là 500.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi được phục vụ, H. chỉ trả 250.000 đồng cho Phương Anh.

Do trả không đủ tiền nên giữa anh H. và Phương Anh xảy ra cự cãi. Sau đó, H. từ trên lầu đi xuống và bất ngờ rút dây nịt đánh Phương Anh.

Lúc này, Phương Anh chống đỡ và cầm dao Thái Lan đâm vào mạn sườn trái của H. Hậu quả ,H. gục xuống tại chỗ, tử vong sau đó.

