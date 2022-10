Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu

Bị can Nguyễn Trọng Bốn (đứng giữa). Ảnh: TL

Trước đó, Báo Thanh tra phản ánh, qua dư luận và đơn thư, tố cáo liên quan đến tập thể và cá nhân ông Nguyễn Trọng Bốn trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện (đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Diễn Châu) đã có những sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và công tác đầu tư, xây dựng.

Tiếp nhận đơn, UBND huyện Diễn Châu đã lập đoàn thanh tra xác minh, làm rõ và kết luận những nội dung.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu thành lập vào tháng 7/2020 sau khi tỉnh Nghệ An thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại và sáp nhập các đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông các huyện, thành, thị thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Căn cứ kết quả xác minh và quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận, chỉ ra nhiều hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân tại trung tâm, trong đó có trách nhiệm của ông Nguyễn Trọng Bốn.

Đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng Bốn và tập thể, những cá nhân liên quan.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thực cách chức ông Nguyễn Trọng Bốn do có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong đầu tư, xây dựng, tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Viên chức và văn hoá công sở.

Kết luận kết quả kiểm tra, xác minh đã chỉ rõ, hành vi vi phạm của ông Nguyễn Trọng Bốn và các cá nhân có liên quan là nghiêm trọng cần được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Diễn Châu xem xét xử lý theo quy định của Đảng đối với các đảng viên có liên quan.

Riêng hành vi lập quỹ nội bộ trái phép với số tiền lớn để chi tiêu mà không đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quá trình thụ lý, giải quyết, thông tin riêng chúng tôi có được, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã qua quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu, đồng thời ra quyết định khởi tố 3 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Trọng Bốn (SN 1971), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An, nguyên Giám đốc Trung tâm; Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987), trú xóm 3, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, kế toán và Vũ Thị Oanh (SN 1990), trú xóm Minh Đức, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, viên chức trung tâm.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn