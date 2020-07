Khởi tố hình sự và xử lý hành chính 8 vụ cháy rừng ở Nghệ An

Địa bàn Nghệ An đang trong thời điểm nắng nóng, khô hạn, dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Một số địa phương trong tỉnh đang phát đi các cảnh báo cháy rừng, yêu cầu các xã, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa và tại Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống cháy rừng; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo khi có cháy rừng xảy ra; chủ động phương án di dời dân khi cần thiết…

Chiều 19/7, tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên đã xảy ra một vụ cháy rừng. Trước đó, trong ngày 18/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương) và tại xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn). Các vụ cháy rừng trên đã được khống chế, dập được lửa, tuy nhiên hiện vẫn chưa thống kê được diện tích cháy và nguyên nhân xảy ra cháy.

Các vụ cháy này, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các các cơ quan chức năng đã phải huy động hàng trăm người cùng các phương tiện chữa cháy rừng đến hiện trường. Trong đó, vụ cháy rừng tại xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương) phải huy động sự vào cuộc của bộ đội biên phòng; vụ cháy rừng tại xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã phải điều động lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an, phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm và người dân địa phương tham gia cứu rừng.

Cùng với nỗ lực chữa cháy rừng, tỉnh Nghệ An cũng kiên quyết điều tra, xác định chính xác nguyên nhân gây ra các vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Gần đây nhất, trong 3 ngày 14-16/7/2020, Tòa án huyện Nam Đàn, Nghệ An đã tiến hành xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Trúc, sinh năm 1960, trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về hành vi “Hủy hoại rừng” và tuyên phạt đối tượng này 7 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 28/6/2019, đối tượng Hà Trúc đã tự ý thực hiện việc đốt cháy rừng tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn với mục đích để mua lại đất, trồng cây khác. Vụ cháy đã lan rộng và gây thiệt hại 56 ha rừng. Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã phải huy động hàng ngàn người dân và phải sau 2 ngày sau mới khống chế được ngọn lửa.

Tại Nghệ An, giai đoạn từ năm 2015 – 2020, công an các địa phương trong tỉnh đã khởi tố hình sự và xử lý hành chính 8 vụ cháy rừng. Điển hình là vụ ngày 13/7/2019, Công an huyện Nam Đàn chủ trì, phối hợp Phòng PA06, PC02 Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án 619R, bắt một đối tượng có hành vi “hủy hoại rừng”. Đối tượng đã khai nhận gây ra 2 vụ cháy rừng vào ngày 26 và 28/6/2019 tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ngày 14/7/2019, Công an huyện Đô Lương khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng có hành vi “hủy hoại rừng”. Đối tượng này đã liên tiếp gây ra 3 vụ cháy rừng trong năm 2019 vào các ngày 26/6, 11/7 và 13/7, gây thiệt hại 8.440 m2 rừng, 805 cây keo lá tràm, 132 cây thông.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các địa phương điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng, đặc biệt là các vụ cháy rừng tại xã Diễn Lợi, Diễn Phú (huyện Diễn Châu) và xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) xảy ra trong ngày 26 và 27/6 vừa qua.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Báo Tin tức