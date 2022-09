Khởi tố Đức “Đen” chuyên cấp nhân viên phục vụ karaoke kèm…“kẹo, ke”

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Trung Đức (Đức “Đen”, SN 1991, trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật hình sự. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý các đối tượng, hành vi có liên quan trong vụ án.

Theo cơ quan công an, Lê Trung Đức, tên thường gọi là Đức “Đen” hiện đang làm công việc cung cấp nhân viên phục vụ các quán Karaoke trên địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Đối tượng Lê Trung Đức (Đức Đen).

Trong quá trình chở nhân viên cho khách, thấy khách có nhu cầu mua ma túy để sử dụng nên Đức đã nảy sinh ý định mua ma túy dạng kẹo, ke về sử dụng và bán lại cho người khác để lấy tiền. Đây là đối tượng hình sự ma tuý cộm cán đã được Công an huyện Cẩm Giàng đưa vào diện quản lý để tập trung đấu tranh.

Trước đó, sáng 4/9, tổ công tác của Đội điều tra Kinh tế - Ma túy Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Công an thị trấn Lai Cách phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng hát VIP 2, quán Karaoke BamBoo tại khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) do Đỗ Văn Khiêm, sinh năm 1992, trú tại thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách làm chủ quán.

Các đối tượng gồm: Vũ Xuân Bình, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng; Nguyễn Văn Lam, sinh năm 1990, trú tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Nông Đoàn Diệu Linh, sinh năm 1997, trú tại phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, chỗ ở hiện nay tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng; Lò Thị Hoài, sinh năm 2002, trú tại bản Nậm Mắn A, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, chỗ ở hiện nay tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Tiến hành xét nghiệm nhanh tìm chất ma túy bằng thanh thử đối với 4 đối tượng trên đều cho kết quả Dương tính với ma túy loại MDMA và Ketamin.

Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận số ma túy mà các đối tượng sử dụng là ma túy tổng hợp dạng kẹo và Ketamin, được mua trực tiếp của Lê Trung Đức với số tiền 3.250.000 đồng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Trung Đức để phục vụ quá trình điều tra.

Quá trình giữ người, Cơ quan Công an thu giữ của Đức được 36 viên nén màu xanh và 29 túi nilon màu trắng, có viền xanh, kích thước (2,0x2,0)cm bên trong đều có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Tổng khối lượng thu giữ là 34,003g ma tuý. Đức khai nhận đây là số ma túy được cất giấu với mục đích để bản thân sử dụng và bán cho người khác lấy tiền.

Đây là vụ thu giữ số lượng ma tuý tổng hợp kẹo, ke lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống