(NÓNG) Vụ nâng khống thiết bị y tế 10 tỉ: Khởi tố, tạm giam Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh

Tối nay (18/9), nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, liên quan đến nghi án nâng khống thiết bị y tế từ 2 tỉ đồng lên đến 12 tỉ đồng gây xôn xao dư luận Hà Tĩnh vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố vụ án về tội "Trốn thuế" và bắt tạm giam bà Mai Thị Hoa, SN 1974 - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Công an khám xét trụ sở công ty tối 18/9.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra việc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có dấu hiệu nâng khống thiết bị y tế từ 2,094 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng.

Qua điều tra xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2018, bà Mai Thị Hoa - Giám đốc cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy của Công ty cổ phần The One Việt Nam (địa chỉ TP Hà Nội, người đại diện pháp lý là ông Nguyễn Trung Dũng). Giữa hai bên thống nhất giá 1 bộ máy giặt, máy sấy là hơn 523 triệu đồng (đã tính thuế GTGT). Tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2,094 tỉ đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Trong 4 bộ máy, chỉ có bộ máy lắp đặt cho Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà là có hóa đơn, còn các Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn không có hóa đơn. Điều đáng nói, khi máy về đến các đơn vị bệnh viện, số tiền thực mua đã từ 2,094 tỉ đồng đã được nâng lên ... 12 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa số tiền nâng khống lên 12 tỉ đồng, Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Bảo Anh (địa chỉ Hà Nội), với giá trị hợp đồng 10 tỉ đồng, sau đó Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán lại cho 4 bệnh viện nói trên 12 tỉ đồng.

Dẫu vậy, quá trình lắp đặt vẫn do phía Công ty cổ phần The One Việt Nam thực hiện. Phía Công ty cổ phần The One Việt Nam xác nhận từ trước đến nay không có quan hệ mua bán gì với Công ty Cổ phần Bảo Anh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định trưng cầu giám định việc chấp hành pháp luật về thuế, nhằm xác định Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có trốn thuế không? số tiền trốn thuế là bao nhiêu?

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật