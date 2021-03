Khởi tố cụ bà 72 tuổi trồng 600 cây thuốc phiện

Lực lượng công an nhổ số cây thuốc phiện tại vườn nhà Hoàng Doãn Du - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30-3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Triệu Thị Nảy (72 tuổi, ở thôn Hữu Vĩnh 1, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Trước đó, ngày 25-2, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Bắc Sơn đã phát hiện tại vườn nhà Hoàng Doãn Du (43 tuổi, ở thôn Hữu Vĩnh 1, thị trấn Bắc Sơn) trồng hơn 600 cây thuốc phiện, có chiều cao trung bình khoảng 110cm.

Bà Triệu Thị Nảy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Lực lượng công an đã nhổ sí Tuố cây thuốc phiện tại vườn nhà Hoàng Doãn Du.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của Du là bà Triệu Thị Nảy đã đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi trồng cây thuốc phiện của mình với mục đích để làm thuốc chữa bệnh xương khớp.

