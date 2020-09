Khởi tố chủ cửa hàng photocopy cho vay nặng lãi, làm giấy tờ giả

Trong tỉnh

Ngày 16/9, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Hoàn (SN 1976, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ).