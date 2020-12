Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Thủy sản Minh Hiếu

Chiều 3-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Lê Thị Hạc (56 tuổi; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó Tổng Giám đốc công ty) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi; thủ quỹ công ty) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các tại các Ngân hàng Thương mại CP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Bạc Liêu; Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.

Bị can Lê Thị Hạc

Cả 3 cùng ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, 2 bị can Dũng và Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra; còn Út thực hiện lệnh cấm đi khỏi nới cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Ngô Chí Dũng

Cùng ngày, cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của 3 bị can trên.

Trước đó, vào tháng 10-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chi nhánh các ngân hàng nêu trên.

