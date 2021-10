Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ xã trong vụ án làm giả hồ sơ đất

Trong tỉnh

Thực hiện quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ, khởi tố thêm 5 bị can trong 2 vụ án “Giả mạo trong công tác”.