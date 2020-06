Khởi tố 7 bị can vụ ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng

Chiều 25/6, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an Hà Nội - cho biết sau một năm điều tra vụ lừa dối khách hàng tại dự án CT6 Bemes do công ty của đại gia Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can.

"Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, sắp tới khi có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin", đại tá Tùng nói tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 25/6.

Tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản là người đầu tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Một tháng sau đó, cơ quan điều tra khởi tố thêm 2 cán bộ quận Hà Đông và Chủ tịch phường Kiến Hưng. Các bị can còn lại lần lượt bị khởi tố sau đó.

Dự án CT6 Bemes ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Ảnh: Việt Linh.

Ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes. Doanh nghiệp này bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi dự án CT6 Bemes (ở quận Hà Đông) được phép quy hoạch 2 tòa nhà nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa.

Theo thiết kế được duyệt, dự án CT6 Bemes có 936 căn hộ cao tầng và 34 căn thấp tầng, biệt thự liền kề. Tuy nhiên, công ty của ông Thản đã xây tổng cộng 1.590 căn hộ (tăng 654 căn) và 38 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Riêng tòa xây thêm CT6C có 447 căn hộ.

Hết năm 2017, UBND Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 1.127/1.143 căn hộ của 2 tòa CT6A và CT6B. Riêng tòa nhà CT6C và các căn thuộc tầng thương mại không được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ.

Cuối năm 2019, Sở TN&MT Hà Nội thu hồi và hủy sổ đỏ đã cấp tại dự án CT6 Bemes với lý do thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận tại các dự án trên có sai sót, không đúng với quy định về đất đai.

Tuy nhiên sau đó, Bộ trưởng TN&MT đã đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan dừng thu hồi sổ đỏ đã cấp để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

