Khởi tố 4 đối tượng đánh CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn

[Video] Tấn công CSGT khi bị xử phạt vì kiểm tra nồng độ cồn

Trong đó, một người bị khởi tố và đang đề nghị VKS phê chuẩn lệnh tạm giam là Trần Văn Lâm (34 tuổi; ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); 3 người bị khởi tố nhưng cho tại ngoại gồm Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm), cùng ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân).

Hình ảnh được cắt ra từ clip

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13-1, tổ công tác của lực lượng CSGT Công an huyện Hồng Dân đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A thì phát hiện 2 người điều khiển 2 xe máy chạy lạng lách, lấn làn, có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, gồm: Trần Văn Lâm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95B1 - 694.56, chở vợ là Phan Lệ Thanh và Trần Thị Hồng Sương điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65L1 - 243.49.

Một đối tượng nữ dùng chân đạp vào mặt CSGT

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lâm là 1,10 mlg/lít khí thở và Sương là 0,471 mlg/lít khí thở.

Trong quá trình đơn vị chức năng lập biên bản, Lâm chống đối, không hợp tác, sau đó đạp ngã xe mô tô chuyên dụng và tấn công tổ công tác khiến một CSGT bị thương. Còn Sương gọi điện cho Thức, cùng với Thanh tiếp tục đến chửi bới, tấn công khiến 2 CSGT khác bị thương.

Trần Văn Lâm

Tiếp đó, Lâm tiếp tục dùng gạch, đá tấn công lực lượng CSGT. Qua xác minh, Lâm, Thanh, Sương và Thức vừa đi đám cưới người thân ở xã Vĩnh Lộc A, trên đường về gặp lực lượng CSGT mới xảy ra sự vụ trên.

Vụ chống đối, hành hung làm 3 chiến sĩ CSGT bị thương ở chân, mặt, mũi gồm: thiếu tá Mai Hữu Phước, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hồng Dân; thiếu úy Lê Đức Anh và đại úy Thái Hoài Thương.

Vụ việc được một người dùng điện thoại di động quay lại rồi đưa lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

