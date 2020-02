Khởi sắc những chuyến biển đầu năm mới

Trong tỉnh

Sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu năm Canh Tý, nhiều tàu cá của ngư dân Hoàng Mai đã tất bật rủ nhau mở biển ra khơi mang theo hi vọng một chuyến đi bội thu. Và thật may mắn, những chuyến mở biển ấy khi trở về đã mang đến nhiều niềm vui, báo hiệu một mùa xuân ấm no với những khoang thuyền nặng trĩu hải sản.