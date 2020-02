Nghệ An: Đơn vị tư vấn du học “đua nhau” hoạt động trái quy định

Trung tâm Tư vấn du học EIKO hoạt động trái phép bị đình chỉ

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 8350/UBND.VX về việc kiểm tra hoạt động của các công ty tư vấn du học, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Dưới sự chủ trì của Công an tỉnh, các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp thanh kiểm tra. Kết quả cho thấy hàng loạt vấn đề bất cập đã và đang diễn ra một cách rầm rộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua tiến hành kiểm tra 82 đơn vị có hoạt động tư vấn du học trên địa bàn có nhiều đơn vị mắc những sai phạm nghiêm trọng. Đã có 16 đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học, chưa đủ điều kiện nhưng vẫn tổ chức hoạt động trên lĩnh vực này.

08 đơn vị có đội ngũ nhân viên chưa đủ điều kiện theo quy định hiện hành; 04 đơn vị hoạt động không đúng với địa chỉ đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạm dừng hoạt động không báo cáo cơ quan quản lý. Có 14 đơn vị treo biển quảng cáo sai chức năng cấp phép.

Trung tâm tư vấn du học Thanh Giang ngang nhiên hoạt động trái phép.

Cũng trong đợt này, đoàn liên nghành đã lập biên bản, yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng giấy phép; yêu cầu chấm dứt hoạt động các cơ sở không có giấy phép… Tuy nhiên, theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại có không ít thuộc diện tạm ngừng hoạt động, hoàn thiện hồ sơ vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thực trạng, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết: "Thời gian qua, ngành đã tổ chức quán triệt, thanh kiểm tra đối với các trung tâm tư vấn du học trên địa bàn. Tuy nhiên, có một số đơn vị bất hợp tác nên công tác xử lý gặp khó khăn.

Căn cứ vào kết quản kiểm tra của Công an tỉnh ngành sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý hành chính. Đối với các đơn vị hoạt động khi chưa được cấp giấy chứng nhận sẽ xử phạt hành chính và kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị này. Các đơn vị thay đổi địa điểm hoạt động so với giấy chứng nhận yêu cầu báo cáo, thay đổi giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới…".

"Ngành cũng đang chuẩn bị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về tăng cường quản lý trên lĩnh vực tư vấn du học. Giao trách nhiệm cụ thể cho ngành giáo dục và vác ngành liên quan; cũng như các địa phương về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này", - ông Khoa cho biết thêm.

Số liệu thống kê tại Website Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Đến tháng 10/2019, cả tỉnh chỉ có 74 Trung tâm tư vấn du học đang hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế có không ít đơn vị hoạt động trái phép.

Tác giả: Nguyễn Văn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus