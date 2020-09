Kelvin Khánh và Khởi My là cặp đôi luôn được khán giả yêu mến vì sở hữu đời tư sạch scandal và tính cách hài hước, gần gũi, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Từ sau khi về chung một nhà vào năm 2017, cặp đôi có thể nói là đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc và trở nên kín tiếng hơn hẳn.

Cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh chính thức về chung một nhà năm 2017

Mới đây, sau bao ngày ấp ủ, Khởi My và Kelvin Khánh đã có thể hé lộ căn penthouse - căn hộ sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, cao ốc – có tổng diện tích lên đến 300m2 của mình. Theo đó, với những hình ảnh đầu tiên khi chỉ vừa hoàn thiện, ngôi nhà cũng đủ khiến dân tình ngất ngây bởi thiết kế đẹp mắt, tinh tế.

Khởi My - Kelvin Khánh khoe căn hộ sang trọng 300m2

Các góc nhìn về mặt ánh sáng, vật liệu hay cách bố trí và cách sắp đặt không gian khiến Khởi My cũng tự khen rằng trông nhà mình chẳng khác gì những quán cà phê "xịn xịn" như các bạn trẻ thường check-in.

Căn hộ mang hơi hướng hiện đại, tối giản nhưng vẫn ấm cúng

Ngay dưới bài đăng của mình, trước ngôi nhà mới quá khang trang, nhiều sao Việt cùng đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự yêu thích và khen ngợi cho cặp đôi My - Khánh. Theo đó, nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi còn chia sẻ lại bài viết của giọng ca sinh năm 1990 và nhắn nhủ: "Mình nói chị My đúng là hình mẫu lý tưởng của mình, lo lắng cho mẹ đầy đủ, sau đó lấy chồng, ở nhà to, chơi game, tập gym, sướng! Mông to nữa nha Khởi My!"