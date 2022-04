'Khởi động' mùa hè, Bắc Trung Bộ nóng ran, Nghệ An hơn 40 độ C

Người dân mặc quần áo kín mít khi ra đường ở TP Vinh (Nghệ An) trong ngày nắng nóng 26-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h trưa 26-4, 13 tỉnh thành ở Bắc và Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ 35-40 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h trưa nay phổ biến 45-65%.

Cụ thể, nền nhiệt tại Nghệ An với trạm đo Quỳ Hợp ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,1 độ C (thấp hơn hôm qua 0,2 độ C), Tây Hiếu 38,9 độ C, Quỳ Châu 38 độ C.

Nằm giáp Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như "chảo lửa", trạm khí tượng ở vùng núi Hương Khê ghi nhận mức nhiệt 39,8 độ C, tại trạm Hương Sơn và Kỳ Anh lần lượt là 37,2 và 36,8 độ C. Còn tại Thanh Hóa, trạm Hồi Xuân nhiệt độ 38,3 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt ở mức phổ biến 36-38 độ C. Tại Sơn La, trạm khí tượng Yên Châu ghi nhận 38,2 độ C, còn các trạm Mường La, Sông Mã, Phù Yên ở mức 36 độ C. Tại trạm Mai Châu (Hòa Bình) 37,7 độ C...

Dự báo ngày mai (27-4), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 28-4 cường độ nắng nóng giảm dần.

Dự báo xa hơn, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khả năng xảy ra "tổ hợp" hình thế thời tiết nguy hiểm bao gồm không khí lạnh, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới/bão.

Dự báo khoảng đêm 30-4 ngày 1-5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Ngày 1-5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Khoảng ngày 29-4 đến 1-5, rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ