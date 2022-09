Phòng chơi cầu lông ở Đài Loan trước và sau khi trận động đất xảy ra (Ảnh: Taiwan News).

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan, vào lúc 14h44 ngày 18/9, trận động đất mạnh 6,8 độ richter với độ sâu 7km đã tấn công hòn đảo.

Vào lúc 14h54, Sở Cứu hỏa Taoyuan nhận được tin báo khung trần bằng thép của phòng chơi cầu lông ở tầng 5 của một trung tâm thể thao đã bị đổ sập do trận động đất.

Một nạn nhân 36 tuổi, người đang chơi cầu lông vào thời điểm đó, đã bị chấn thương và rách ở lưng.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc trần nhà đổ sập trong động đất ở Đài Loan

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy nhóm người chơi cầu lông đã dừng chơi khi trận động đất xảy ra. Họ bắt đầu bỏ chạy khi thấy phần khung trần sập xuống và các mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà.

Trận động đất tại Đài Loan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 146 người bị thương. Gần 500 người vẫn bị mắc kẹt ở các khu vực đồi núi phía đông Đài Loan do sạt lở đất.

Cầu bị phá hủy trong trận động đất tại Đài Loan (Ảnh: Taiwan News).

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí