Khoảnh khắc tiễn con gái về nhà chồng, bố khóc ướt đầm áo, phải có người dìu đi

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng, đám cưới là khoảnh khắc trọng đại nhất của đời người trong giai đoạn trưởng thành. Đó là sự kiện đánh dấu sự "kết trái" của tình yêu, là ngày hạnh phúc nhất của các cặp uyên ương.

Ngày cưới cũng là ngày người ta sẽ chứng kiến những cảm xúc trái ngược từ phía người trong cuộc. Chú rể thì kiểu gì cũng hớn hở, còn cô dâu, bên cạnh những nụ cười rạng rỡ sẽ có cả những giọt nước mắt xúc động trong ngày trở thành vợ người ta, sẽ là những bịn rịn khi sắp phải chia tay mái ấm với cha mẹ, anh chị em đã gắn bó với mình nhiều năm.

Còn cha mẹ hai bên? Cứ nhìn ai bùi ngùi xúc động, chắc chắn đó là nhà gái. Khoảnh khắc chứa đựng nhiều cảm xúc nhất trong đám cưới với nhà gái, thực ra không phải là lúc lên lễ đường trao dâu nhận rể, mà chính là lúc rất cả rút về, để lại cô "công chúa" của gia đình ở lại nhà chồng.

Có lẽ, vì sự đồng cảm với rất nhiều phụ nữ mà một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chia tay trong một đám cưới ở miền Tây đã hút hơn nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội Tiktok. Trong đoạn clip hơn 2 phút, người xem được dẫn dắt đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Cô dâu mặc váy cưới đỏ rực rỡ, dung nhan khả ái đang đứng khóc lén ngoài cổng rạp tân hôn, ngóng đợi để tiễn gia đình mình về nhà.

Cô bất giác quay mặt đi khi nhìn thấy mẹ trong nhà đi ra, len lén lau nước mắt. Khi đi qua chỗ con gái đang đứng, mẹ cô dâu ngập ngừng, nhưng nhanh chóng được người đi cùng kéo đi thật nhanh. Người phụ nữ này còn tinh tế lấy tay gạt má mẹ cô dâu để bà không quay lại nhìn con.

(Ảnh cắt từ clip)

Nhưng trái ngược với sự kiềm chế của mẹ, cảm xúc đã bùng nổ khi người cha (vốn đã ra ngoài từ trước) quay lại tạm biệt con gái.

Nhìn người đàn ông to cao, phong độ, có lẽ ngày thường cũng nghiêm khắc, nhưng không thể giấu được nỗi xúc động. Ông bố bất giác khóc nức nở, đứng không vững đến mức phải có người đỡ, dìu đi.

(Ảnh cắt từ clip)

Ông bịn rịn mãi không nỡ rời xa "kho báu" của mình, xúc động đến mức không đi nổi, bưng mặt khóc rưng rức. Chứng kiến cảnh đó, một số người lại ôm vai, an ủi ông bố, còn cô con gái chạy vào trong, trốn sau rèm cưới mà khóc.

Sau một hồi dỗ dành không được, một người đàn ông khác (có lẽ là ông thông gia, vì mặt ông trông tươi lắm) quyết định "hộ tống" bố cô dâu lội ngược vào trong chia tay con. Ông ôm cả con gái và con rể, dặn dò mấy câu rồi tạm biệt. Đi được vài bước, ông lại... quay lại, hai cha con ôm chầm lấy nhau mà khóc rồi mới thực sự ra về.

(Ảnh cắt từ clip)

Những hình ảnh chân thực ấy đã khiến rất nhiều người nhớ đến bố mẹ mình, nhớ đến cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc và chia ly trong ngày đặc biệt ấy. Sau khi bố mẹ ra về, cô dâu sẽ một mình ở lại ngôi nhà xa lạ, làm con của một gia đình khác. Có lẽ cảm giác vừa thương vừa buồn, nhớ con gái trong ngày lấy chồng đã khiến các ông bố không thể bình tĩnh nổi.

Ông bố khóc ướt đầm áo, xúc động đến mức phải có người dìu khi tiễn con về nhà chồng.

Đó là cảm xúc chung của nhiều ông bố có con gái đi lấy chồng, dù nhà chồng có gần bên hay cách xa hàng trăm cây số. Những hình ảnh bố khóc, vì thế trở thành hình ảnh đẹp đẽ, đáng ghi nhớ nhất trong ngày cưới con gái và khiến dân mạng rưng rưng chia sẻ lại.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc