Khó tin với hình ảnh trích xuất camera karaoke An Phú, nơi cháy khiến 32 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, vào tối 16-9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Trong đêm, Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này tại 2 căn nhà ở TP HCM và Bình Dương.

Một chi tiết đang chú ý, qua trích xuất camera của quán karaoke An Phú, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại hành lang tầng 2 của quán không hề có nhân viên hay khách qua lại.

Khói bắt đầu bốc lên từ tầng 2 của quán karaoke An Phú

Khói bắt đầu xuất hiện ở hành lang tầng 2, lúc này bên trong phòng karaoke, khách và nhân viên vẫn đang mở nhạc inh ỏi.

Chỉ sau khoảng 30 giây, khói đã bao trùm toàn bộ hành lang của tầng này.

Như Báo Người Lao động đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng chục người, trong đó có nhân viên và khách hát bị mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Theo công an, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20 giờ 30 phút ngày 8-9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường.

Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương.

Tác giả: Mạnh Tú

Nguồn tin: Báo Người lao động