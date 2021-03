Khi người miền Tây 'song kiếm hợp bích' làm tiệc đám cưới đãi 800 khách, tất cả công đoạn đều đậm chất 'cây nhà lá vườn'

Ở thành thị, khi cần đãi tiệc đám cưới thì người ta thường book trọn gói các nhà hàng cho nhanh. Riêng tại miền Tây Nam Bộ, một trong những nét đặc trưng ẩm thực khó lẫn với bất kỳ nơi nào đó là những đám tiệc "cây nhà lá vườn" chính hiệu.

"Cây nhà lá vườn" ở đây ý chỉ việc tất cả mọi người cùng quây quần bên nhau nấu nướng, tự tay chuẩn bị từng món một thay vì lựa chọn những dịch vụ đặt tiệc. Nếu là đám giỗ thì anh chị em trong nhà cùng "song kiếm hợp bích", còn đám cưới thì có khi phải vận động… cả xóm cùng làm. Hiếm lắm bà con láng giềng mới có một ngày vui lớn mà!

Cảnh người miền Tây cùng xúm lại làm tiệc cưới đãi 800 khách khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @minhphung_bt71)

Dù mang tính "cây nhà lá vườn" là vậy nhưng nhìn sơ qua các nguyên liệu chế biến món ăn, dân mạng ai cũng xuýt xoa vì trông "xịn xò" quá. Nào là tôm rim nước dừa, cánh gà chiên nước mắm, cơm chiên Dương Châu, bánh bao chiên,… Được biết, khách tới bao nhiêu thì người ta mới làm bấy nhiêu nên đồ ăn luôn được phục vụ nóng hổi, tránh tình trạng lãng phí thực phẩm.

Một vài món ăn đậm chất "cây nhà lá vườn" xuất hiện trong mâm tiệc cưới ở miền Tây

Bình luận về khoảnh khắc thú vị này, dân mạng cho biết:

- "Y chang như ở quê mình luôn, mỗi khi nhà có đám tiệc gì là bà con lối xóm cùng xúm lại phụ nấu nướng vui lắm!"

- "Cưới vợ miền Tây vui lắm đó mấy anh ơi!"

- "Xem xong clip cái muốn đi miền Tây ăn đám cưới liền luôn, mà tiếc quá mình ở miền Trung."

- "Mấy món còn dư đem đi xào bần rồi ăn tiếp cũng ngon lắm, ở quê mình toàn làm như thế!"

Cảnh bà con xóm giềng cùng xúm lại nấu nướng, đãi tiệc chỉ có ở miền Tây

