Khắp nơi ngập lụt sau mưa lớn, bác tài xe ba gác còn mang cả 'vòi rồng' phun từng nhà dân

Hôm nay (30/5), sau trận mưa lớn, nhiều con đường góc phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt sâu, khắp nơi là "biển nước". Cũng từ đây, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, một clip lan truyền trên mạng xã hội lập tức "chiếm sóng". Theo đó, trên con phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều nhà dân đang tất bật dọn dẹp, ngăn nước chảy vào trong nhà... cùng lúc này, một người đàn ông đang điều khiển xe ba gác tự chế chở đầy cát xây dựng đi giữa đường.

Đáng chú ý, chiếc ba gác này đi đến đâu, cột nước "khổng lồ" từ xe phun thẳng vào mặt tiền các ngôi nhà tới đó. Chứng kiến cảnh tượng này, các chủ nhà chắc chắn rằng rất tức giận nhưng cũng đành bất lực nhìn theo chủ xe ba gác, bởi lẽ, người đàn ông này cũng chẳng còn cách nào khác vì đâu đâu cũng ngập nước.

Dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước liên quan đến vụ việc như sau:

"Bác tài ba gác làm như tính toán cả rồi, tự chế ống xả nước cao phết, bắn hết vào nhà dân"

"Các nhà dân tức anh ách nhưng cũng đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao"

"Bác ba gác như kiểu cứu hộ sau cơn mưa vậy, đi tới đâu phun nước tới đó. Nhưng cứu hộ kiểu này dễ bị người dân phản ứng lắm đó nha bác ba gác ơi".

