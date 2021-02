Khánh Thi bật mí về đám cưới với tình trẻ kém 11 tuổi

Những ngày gần đây khi chủ đề yêu người ít tuổi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng được khán giả nhắc đến như một cặp đôi đẹp, dù tuổi tác cách xa nhau. Bản thân nữ hoàng dance sport Khánh Thi đã tâm sự về chuyện tình nhiều trắc trở của mình và Phan Hiển. 5 năm trước, khi mới công khai tình cảm và Kubi chưa chào đời, mối quan hệ cô - trò của cả hai nhận được không ít phản ứng trái chiều từ khán giả.

Khánh Thi chia sẻ, chuyện tình của chị và chồng kém 11 tuổi từng bị bàn luận.

“Người ta có dịp miệt thị hoặc bình luận tốt xấu. Có người thương cũng không dám chúc phúc thì bảo để xem được bao lâu, còn người ghét thì nói đào mỏ, loạn, không đạo đức. Phải là bạn mình lúc đó mới biết mình từng suy sụp lang thang như con điên ở ngoài đường buổi sáng còn tối vẫn trang điểm xuất hiện ở Bước nhảy hoàn hảo như thế nào. Giờ người ta gọi là trend và không còn ai miệt thị nữa. Bây giờ câu chuyện chị em được công nhận hơn, lòng người cởi mở hơn. Suy cho cùng sự lựa chọn là do chính con tim mình lựa chọn, đúng sai kết quả ra sao cũng đều là chính mình chấp nhận”, Khánh Thi bày tỏ.

Khánh Thi đang viên mãn, hạnh phúc trong tình yêu, thành công trong sự nghiệp.

Khi được hỏi: Showbiz Việt đầu năm đang chú ý đến chuyện tình “chị-em” hơn chục tuổi. Chị thấy sao? Khánh Thi cho PV Người Đưa Tin Pháp Luật hay: "Tôi cảm thấy rất vui mừng cho người ta. Họ đã thoát khỏi suy nghĩ cực đoan, định kiến của xã hội. Bây giờ, công chúng, fan cũng có cái nhìn cởi mở hơn về tình yêu, thậm chí còn nhiệt tình “đẩy thuyền”, “đóng ván”.

Hiện tại, đếm sơ qua showbiz Việt cũng có tới 5 cặp đôi “chị-em” rồi. Tôi không tiện nhắc tên, vì họ đều là bạn bè, đồng nghiệp trong nghề. Nhưng, tôi chợt nhận ra một điểm trùng hợp kỳ lạ là đa số các cặp “chị-em” đang được “đẩy thuyền” đều chênh lệch nhau đúng 11 tuổi. Tôi và Hiển cũng vậy. Lâu nay, mọi người vẫn lầm tưởng vợ chồng tôi cách nhau một giáp, nhưng thật ra hai đứa chênh nhau 11 tuổi.

Nếu mối tình của mình và Hiển lùi thêm 5 năm đến thời điểm hiện tại, thì có lẽ đã không phải chịu đựng khoảng thời gian khủng khiếp thời gian trước. Nhưng, nghĩ lại, tôi không ước nữa, vì mình đã có tổ ấm bình yên rồi. Mà có ước, nhiều khi cũng không dám nghĩ đến chuyện được hạnh phúc như bây giờ".

Trong bộ ảnh được thực hiện vào chuyến du lịch của gia đình, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển không ngần ngại thể hiện tình cảm mặn nồng khi cùng nhau khiêu vũ say đắm dưới bãi biển tràn ngập nắng vàng. Trong khi nữ hoàng dance sport diện trang phục khoe trọn vóc dáng gợi cảm của ‘bà mẹ hai con’, Phan Hiển lại cởi trần để lộ vẻ phong trần. So với thời điểm chưa xây dựng tổ ấm, Khánh Thi ngày càng trẻ trung hơn về nhan sắc, còn ông xã cô lại trưởng thành, chín chắn hơn so với tuổi tác.

Cặp đôi luôn biết cách "hâm nóng" tình cảm của mình.

Sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình, vợ chồng Khánh Thi trở lại công việc. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 phức tạp nên nhiều kế hoạch của cặp đôi đành phải tạm hoãn. Bên cạnh lịch dạy dance sport cho các học trò, cả hai còn thực hiện những video hướng dẫn bài tập giảm cân để mọi người có thể dễ dàng tập luyện tại nhà.

Phan Hiển tâm sự rằng, anh và bà xã Phan Hiển có sở thích đi du lịch cùng hai con nhưng vì dịch Covid-19, cả hai gần như hạn chế đi lại. Để mang lại niềm vui cho vợ con, anh trồng vườn hồng lớn trên sân thượng và biến nơi đây thành không gian thư giãn của cả nhà. Cặp đôi còn phân chia nhau trông nom và dạy dỗ hai con. Kubi sắp bước vào lớp 1, còn Anna cũng ngày càng lanh lợi.

Trước thắc mắc về đám cưới, Phan Hiển thổ lộ, dù chưa có hôn lễ chính thức nhưng từ lúc dọn về sống chung, cả hai đều đặt tình cảm lên trên hết. Khối lượng công việc của cặp đôi khá nhiều nên để lên kế hoạch về đám cưới trong tương lai gần là điều khá khó khăn. Năm 2021 này, Phan Hiển còn đặt quyết tâm đạt thêm huy chương vàng ở bộ môn dance sport cho Việt Nam tại kỳ Seagames tiếp theo. Anh dự định dồn sức tập luyện để có phong độ tốt nhất trước khi lên sàn thi đấu. Bà xã Khánh Thi vừa là huấn luyện viên vừa là hậu phương vững chắc ở phía sau để giúp Phan Hiển về mặt chuyên môn.

