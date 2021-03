Khánh thành di tích Giếng cổ Trọt Quan làng Ngọc Đình

Tới tham dự có bà Trần Thị Hiên, Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn; ông Vương Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đàn; ông Phan Văn Cảnh, Ủy viên BCH huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy huyện Nam Đàn cùng với đại diện các ban ngành cấp xã và toàn thể bà con nhân dân làng Ngọc Đình.

Chính quyền địa phương cùng với Ban lãnh đạo xã tham dự Lễ khánh thành giếng Trọt Quan

Giếng Trọt Quan làng Ngọc Đình nằm gần sát sông Lam Trà, ngay phía dưới chân núi Chung hùng vỹ có ngôi chùa Đạt và đền thờ vị tướng quân Nguyễn Đắc Đài. Giếng làng Trọt Quan đã tồn tại hàng trăm năm, gắn bó với đời sống của người dân nơi đây từ thời Vua Trần Thiếu Đế.

Giếng Trọt Quan nằm sát dòng sông Lam Trà, là giếng cổ trăm năm tuổi gắn liền với người dân làng Ngọc Đình

Giếng Trọt Quan từng là nguồn nước quan trọng phục vụ cho đời sống của người dân làng Ngọc Đình. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài với nhiều sự biến động của thời cuộc, mỗi nhà dân ở làng Ngọc Đình đều có nguồn nước sử dụng riêng, do đó mà giếng Trọt Quan dần bị vùi lấp, lãng quên theo thời gian.

Giếng Trọt Quan nằm trong khuôn viên rộng, có vị trí thoáng mát, đường vào giếng có hàng cây hoa ban, mặt trước là hồ sen.

Từ bao đời nay, khi nhắc đến làng quê ở Việt Nam là nói đến hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình. Hình ảnh đó đã ăn sâu trong tâm thức, văn hoá mỗi người dân, là biểu tượng tinh thần thấm đẫm trong mỗi con người của nhiều làng quê Việt. Chính vì vậy, Ban chỉ huy xóm Liên Sơn (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) cùng bà con nhân dân họp bàn, phát động lễ “Toàn dân hưởng ứng khôi phục giếng Trọt Quan” vào ngày 1/9/2019, vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá gần 800 triệu đồng để phục dựng tôn tạo giếng làng.

Giếng Trọt Quan nhìn từ trên cao

Giếng làng Trọt Quan có vị trí thoáng mát, đẹp và được xây dựng trên một khuôn viên lớn. Cùng với việc đóng góp xây dựng tôn tạo giếng làng con em xa quê còn đóng góp trên tiền để mua cây xanh, cây cổ thụ trồng tại giếng làng.

Chính quyền địa phương, Ban lãnh đạo xóm Liên Sơn cắt băng khánh thành giếng Trọt Quan

Công trình giếng làng Trọt Quan là một công trình văn hóa gắn liền với làng Ngọc Đình. Công trình thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân của con em đối với di sản của cha ông để lại.

Công trình cũng là nơi gắn kết tình cảm giữa những người con xa quê với quê hương yêu dấu nơi đã sinh thành dưỡng dục.

Môt số hình ảnh về buổi Lễ khánh thành giếng cổ Trọt Quan:

