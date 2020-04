Khám phá SUV 7 chỗ, giá gần 400 triệu đồng

- Video cận cảnh Mahindra XUV 500 2020. Nguồn: Auto Moto.

Mahindra XUV 500 có kích thước 4.585x1.890x1.785 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm 200 mm. Dung tích bình dầu 96 lít, sức chứa khoang hành lý 720 lít. Xe được trang bị bộ la-zăng hợp kim đường kính 18 inch.

Mahindra XUV 500.

“Trái tim” của Mahindra XUV 500 là khối động cơ diesel mHawk 4 xi lanh với dung tích 2,2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 140 mã lực tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 330 Nm từ 1.600-2.800 vòng/phút. Hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hay hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp của phiên bản số sàn là 6,5 lít/100 km, còn của bản số tự động là 7,4 lít/100 km. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10 giây, vận tốc tối đa của SUV này là 185 km/h.

