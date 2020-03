Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Về dự kỳ họp, có các đ/c: Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Các đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận thông qua danh mục một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp rất quan trọng, thời gian kỳ họp trong một buổi, do đó, để đảm bảo chất lượng và chương trình đề ra, Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm để bầu người có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sự tín nhiệm cao của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ sở để các vị được bầu thực hiện tốt trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, đưa Tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tôi cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, tích cực tham gia thảo luận tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh có quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đ/c Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết.



Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua 3 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp bao gồm: Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08 của Chính phủ, kỳ họp cũng đã tiến hành thủ tục bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thủ tục bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đ/c Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tán thành 80/80, đạt tỷ lệ 100%. Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng đ/c Nguyễn Đức Trung đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đ/c Thái Thanh Quý

Ông Phạm Văn Hóa - Thư ký kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đ/c Thái Thanh Quý.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đ/c Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đ/c Thái Thanh Quý.

Thay mặt HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn những đóng góp của đ/c Thái Thanh Quý trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, trong hoạt động của HĐND tỉnh và công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh nói riêng.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho đ/c Thái Thanh Quý.

