Khách khiếu nại không rút được 52 tỉ đồng tiết kiệm, ngân hàng nói gì?

Trước đó, trong văn bản gửi cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, PVcomBank cho hay từ ngày 14 đến 16-12-2020 ông Đặng Nghĩa Toàn cùng một số người đã đến hội sở PVcomBank (địa chỉ số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bật loa phát thanh, mặc áo ghi nội dung bôi nhọ và có những lời nói không chính xác làm ảnh hưởng đến các giao dịch viên và khách hàng đến giao dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng... PVcomBank bày tỏ lo ngại về an toàn thông tin vì bất cứ nội dung bất lợi nào cũng có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng. Ngân hàng cũng đã có văn bản gửi Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xác định có hay không sự đồng phạm, cấu kết của các cá nhân liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Jeongho Landmark Việt Nam (cầm cố 3 sổ tiết kiệm của ông Toàn và bà Trang) nhằm cố tình chiếm đoạt tiền của PVcomBank.