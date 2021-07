Kẻ sát hại chủ nợ tại Hải Dương khai đã phi tang xác tại nhiều nơi

Ngày 16/7, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội “Giết người, Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS.

Qua thông tin điều tra ban đầu của Công an tỉnh Hải Dương xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công Cường (SN 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Các đơn vị chức năng tiến hành lấy lời khai của Cao Tài Năng

Khoảng 09h ngày 28/11/2020, anh Cường tới đòi nợ tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Cao Tài Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh Cường.

Hậu quả làm anh Cường chết ngay tại chỗ. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh Cường, đem thi thể anh Cường đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 01/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Cao Tài Năng và có công văn đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 14/7 thông tin từ Bộ Công an cho biết, hai đơn vị của Bộ Công an gồm: Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự đang vào cuộc, phối hợp với công an tỉnh Hải Dương điều tra về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại TP Hải Dương.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

