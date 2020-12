iPhone 11 Pro Max và loạt smartphone sắp 'biến mất' tại Việt Nam

Các hệ thống bán lẻ di động lớn tại Việt Nam xác nhận, mẫu iPhone 11 Pro Max chính hãng của Apple sẽ "biến mất" trong thời gian tới.

Cụ thể, tại một hệ thống bán lẻ các sản phẩm di động lớn hiện nay tại Việt Nam, chỉ còn duy nhất phiên bản iPhone 11 Pro Max (512 GB) được chào bán. Trong khi đó, một đơn vị phân phối ủy quyền các thiết bị của Apple ở Việt Nam cũng chỉ còn duy nhất iPhone 11 Pro bản 64 GB.

"Nguồn cung đối với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max còn khá ít. Lượng máy bán ra hiện tại đều là hàng tồn trong kho từ trước", đại diện một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 11 Pro Max bản 256 GB đang được giảm 1 triệu đồng, xuống còn 29 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 1 triệu đồng so với iPhone 12 Pro Max bản 128 GB.

Trong khi đó, iPhone 11 Pro chính hãng 64 GB đang được bán với giá 22,3 triệu đồng, giảm hơn 1,1 triệu đồng so với vài tháng trước; phiên bản iPhone 11 Pro bản 256 GB cũng giảm 1 triệu đồng, mức giá hiện tại còn 26 triệu đồng. iPhone 11 Pro bản 512 GB đã hết hàng tại nhiều hệ thống di động.

Bên cạnh bộ đôi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 Plus chính hãng cũng gần hết hàng ở Việt Nam.

Các hệ thống bán lẻ cho biết, iPhone 8 Plus 128 GB đang bán trên thị trường là lô hàng cuối cùng, trong khi iPhone 8 Plus chính hãng bản 64 GB và 256 GB đã hết hàng từ lâu. Hiện tại, iPhone 8 Plus 128 GB chính hãng đang được bán với giá 12,9 triệu đồng cho bản 128 GB.

Trước đó, những mẫu iPhone đời cũ như iPhone 6 Plus và iPhone 7 Plus cũng bị các hệ thống ngừng bán do không còn nguồn cung.

Hồi đầu năm nay, nhiều hệ thống bán lẻ xác nhận sẽ ngừng bán iPhone X. Đến tháng 10, iPhone Xs/Xs Max chính hãng cũng đã biến mất tại Việt Nam.

Theo một số nguồn tin, Galaxy S20 Ultra của Samsung sẽ hết hàng vào đầu năm 2021. Model này được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 2, giá 30 triệu đồng. Hiện tại, Galaxy S20 Ultra được một số hệ thống bán lẻ chào bán với giá 20 triệu đồng.

Tác giả: Duy Huỳnh

Nguồn tin: saostar.vn