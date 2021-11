Huyện Nghi Lộc, Nghệ An: Điều tra vụ hỗn chiến sau va chạm giao thông

Hai khẩu súng nghi là súng săn được thu giữ trong vụ hỗn chiến. (Ảnh người dân chụp lại cung cấp)

Thông tin về vụ việc, ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm cho biết, vào đầu giờ chiều 27-10 tại xã Nghi Lâm xảy ra vụ đánh nhau giữa một nhóm người trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và một người tên L., trú tại xã Nghi Lâm.

Sau khi lời qua tiếng lại do va chạm giao thông tại địa bàn xã Nghi Kiều, mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, để rồi nhóm người trú tại xã Nghi Kiều đi theo xe ông L. sang địa phận xã Nghi Lâm. Tuy nhiên, thay vì nói chuyện, hai bên lại xảy ra đánh nhau khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

“Khi xảy ra đánh nhau, nhóm người xã Nghi Kiều có sử dụng súng săn nhưng kịp thời được can ngăn, hai khẩu súng cùng những tang vật khác ngay sau đó được bàn giao cho Công an huyện. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra làm rõ vụ việc này” - Chủ tịch xã Nghi Lâm nhấn mạnh.

Một người dân sống gần nơi xảy ra vụ hỗn chiến cho biết: "Khi nghe tiếng hò hét, cãi vã, tôi chạy ra thì thấy đánh nhau, có người còn chạy vào sân nhà tôi để lấy đoạn tuýp sắt. Khi tôi chạy ra thì thấy một người đàn ông mặt đầy máu, quần áo cũng thấm máu. Người dân chứng kiến vụ việc đông, nhưng không ai dám vào can ngăn, chỉ dám đứng từ xa".

Là người trực tiếp liên quan vụ việc, ông Nguyễn Văn L., xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, cho biết, ông là nạn nhân, chỉ vì nhắc nhở tài xế lái xe tải khi tham gia giao thông mà dẫn tới việc bị đuổi đánh. Ông L. cho biết, sau vụ hỗn chiến, ông bị đánh vào trán, mũi phải khâu 10 mũi.

Theo trình bày từ ông L., khoảng 13g30 ngày 27-10, ông có việc đi từ xã Nghi Kiều về xã Nghi Lâm. Tới địa phận xóm 3, xã Nghi Kiều, thì gặp chiếc xe tải nhỏ lưu thông cùng chiều gây ách tắc giao. Ông L. kéo kính xuống nhắc nhở tài xế, hai bên đã có lời qua tiếng lại.

Sau đó, từ chiếc xe ô tô 7 chỗ phía sau có 4 người khác xuống xe đòi đánh do ông L. có lời qua tiếng lại với người điều khiển xe tải tên là T. Sau khi vụ việc xảy ra, ông L. được người dân đưa vào phóng khám tư nhân tại xã Nghi Mỹ để điều trị, khâu vết thương.

Hiện bị hại đã có đơn yêu cầu giám định thương tật và đơn yêu cầu khởi tố vụ án gửi Công an huyện Nghi Lộc. Ông L. cho rằng, hành vi của nhóm đối tượng gây ra vụ việc là nguy hiểm, nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Tôi chỉ bảo nếu nghe điện thoại thì tạt xe vào lề đường mà nghe, để xe phía sau di chuyển, tắc đường, vậy mà họ lại đánh tôi, rồi còn truy đuổi về tận xã Nghi Lâm để đánh tôi. Tôi cho rằng, đó là sự côn đồ, coi thường pháp luật. Bị đánh rách phần gần mí mắt, tôi gần như choáng và ngay sau đó được mọi người đưa đi viện. Tôi vẫn còn hoang mang vì được biết, lúc xảy ra xô xát giữa tôi và nhóm người kia, có hai đối tượng mang súng săn từ trong xe ra nhưng may mắn được mọi người can ngăn kịp thời. Công an huyện cũng đã lấy lời khai của tôi” - Ông L. nói.

Về nội dung xuất hiện hai khẩu súng nghi là loại súng săn mà các đối tượng mang theo và đưa ra trong khi đánh ông L. tại xã Nghi Lâm, anh Nguyễn V. T. (người chứng kiến và can ngăn sự việc) cho biết: “Tôi vừa đi ngang qua thì thấy đánh nhau, sau đó thấy có người lấy súng từ xe ra, chẳng nghĩ gì cả, tôi lao vào giật súng và sau đó đã bàn giao cho bên Công an”.

Khu vực xóm 9, xã Nghi Lâm nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Trao đổi với PV PL&XH qua điện thoại, Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, hiện vụ việc đang được phía Công an huyện lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Ông Dũng nói thêm, hai khẩu súng là súng hơi bắn chim chứ không phải súng quân dụng.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn