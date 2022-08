Hương Giang tuyên bố chia tay bạn trai Việt kiều Matt Liu sau 2 năm hẹn hò

Chiều 19/8, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ đăng tải hình ảnh cô chụp cùng bạn trai Matt Liu kèm dòng chia sẻ: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you, my special man (Luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em - PV)".

Hương Giang đăng tải bài viết xác nhận hành trình yêu cùng Matt Liu khép lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Bài viết của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi.

Dưới bài đăng, Matt Liu cũng có dòng nhắn gửi ngọt ngào đến Hương Giang: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Liên hệ phía Hương Giang, đại diện của người đẹp xác nhận nội dung mà nữ ca sĩ đăng tải và không chia sẻ gì thêm.

Matt Liu bình luận dưới bài viết của Hương Giang (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu nên duyên nhờ chương trình truyền hình "Người ấy là ai" hồi năm 2020. Trước khi đến với chương trình, vị CEO người Singapore cho biết đã tìm hiểu kỹ về Hương Giang và ấn tượng với bản lĩnh, sự thông minh và xinh đẹp của nàng hậu.

Thời điểm đó, Matt Liu cho hay anh không quan tâm đến những lời bàn tán về việc mình yêu một người chuyển giới. Thêm vào đó, chàng trai cũng được bố mẹ động viên theo đuổi Hương Giang.

Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi luôn bên cạnh, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn.

Cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm yêu nhau hồi 21/6 vừa qua (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách đây vài tháng, mạng xã hội từng râm ran tin đồn Hương Giang và Matt Liu rạn nứt, xuất phát từ việc họ không còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, hôm 21/6 vừa qua, cặp đôi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau cùng những lời có cánh nhân dịp kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Điều này khiến người hâm mộ phần nào yên tâm và hy vọng cặp đôi sẽ có một kết cục đẹp trong tương lai. Chính vì thế, việc Hương Giang và Matt Liu tuyên bố dừng "hành trình tình yêu" khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Tác giả: Mộc Khải

Nguồn tin: Báo Dân trí