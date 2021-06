"Hot girl VTV" Khánh Vy đăng ảnh nóng bỏng: Đây là một trong những lần tôi đi trái lại với lời mẹ nói

Khánh Vy sinh năm 1998, nổi tiếng với biệt danh "Hot girl 7 thứ tiếng" sau đoạn clip bắt chước 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội một thời.

Hiện tại, Khánh Vy không chỉ là MC của VTV mà còn là một Youtuber, KOL nổi tiếng với giới trẻ. Cô thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những đoạn clip chia sẻ về phương pháp học tập cũng như cuộc sống đời thường.

Mới đây, hot girl sinh năm 1998 thực hiện thử thách "24h sống trên ô tô". Chia sẻ về việc này, cô nói:

"Thực ra tôi là một người rất dễ ngủ, dễ thích nghi với môi trường sống nên tôi nghĩ việc sống 24h trên ô tô cũng không có gì quá khó khăn. Tôi làm tất cả mọi thứ trên đây rồi. Ăn, ngủ, học, làm việc rồi, chỉ trừ đi vệ sinh trên xe tôi chưa bao giờ làm thôi. Cho nên tôi nghĩ thử thách cũng không khó khăn lắm.

Chiếc ô tô này đã gắn bó với tôi 12 năm rồi, từ năm 2009. Đây là chiếc xe tôi đã mua lại từ bố mẹ với giá 300-400 triệu đồng. Đôi khi tôi nghĩ đổi xe, tôi lại thấy có lỗi với nó".

Giữ đúng lời hứa, Khánh Vy ăn sáng, ăn trưa trên xe, sau đó cô ký sách để dành tặng fan. Trên đường di chuyển đi làm, cô vui vẻ trò chuyện:

"Hồi trước tôi là một người rất lười thắt dây an toàn, sau đó anh bạn thân của tôi có nói là hãy cảm tưởng dây an toàn như một cánh tay. Từ đó về sau, không có dây an toàn là tôi không lái xe được.

Lúc mới lái xe, khi dừng đèn đỏ trên đường, tôi cứ phải liếc ngang hai bên để xem có ai nhìn mình không. Y như rằng những lúc rất xinh thì không bao giờ có ai để ý đâu nhưng những lúc móc mũi, xỉa răng là lại có người nhìn".

Sau khi trở về nhà vào lúc 7h30 tối, Khánh Vy cùng các cháu nhỏ uống trà sữa trong xe và đi mua bàn học để tiếp tục việc học trên xe hơi. Cô cho biết, hai kính sau của xe được lắp kính đen nên có thể làm việc, thay đồ thoải mái mà không bị nhìn thấy từ bên ngoài.

Trên xe hơi, Khánh Vy tiếp tục làm việc, cô viết kịch bản, viết content và dựng video. Chia sẻ với fan về loạt ảnh diện nội y nóng bỏng, khác với hình tượng nữ sinh trong sáng trước đây, Khánh Vy thành thật:

"Trước đó tôi đã xin phép mẹ rồi nhưng mẹ không cho. Mẹ tôi nói hơi hở, mẹ không thích. Tôi thì muốn nghĩ theo một hướng khác, đó là giá trị của một con người không chỉ được đánh giá trên cơ thể của người ấy.

Việc mình ăn mặc thế nào để cảm thấy thoải mái, tự tin và có thể truyền đi sự tích cực, yêu bản thân tới người khác quan trọng hơn. Đương nhiên việc ăn mặc cũng phải nằm trong khuôn khổ, một chuẩn mực xã hội nhất định.

Mình nhìn bức ảnh của bản thân như thế nào thì người ta sẽ nghĩ theo hướng đó. Tôi chỉ mong có thể truyền tải được thông điệp là cơ thể của mình luôn luôn thay đổi, sau này nó sẽ tăng cân, nhiều mỡ hơn nhưng nó sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời.

Đây là một trong những lần tôi đi trái lại với lời mẹ nói. Nếu mẹ đang xem thì con xin lỗi mẹ nhưng thực sự con rất thích bộ ảnh này và con nghĩ nó không xấu".

Những hình ảnh diện nội y quyến rũ được Khánh Vy đăng tải trên Instagram cá nhân.

Sau khi làm việc xong, Khánh Vy đánh răng, rửa mặt và di chuyển xe đến gần vị trí bác bảo vệ để ngủ cho an toàn.

Kết thúc đoạn clip, cô tâm sự: "Phải thử thách bản thân mới biết trân quý mái nhà mình đang có, trân quý cái giường, phòng ngủ của mình. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người không có nhà để ở, để ngủ".

Tác giả: Mochi

Nguồn tin: Nhịp sống Việt