Honda xác nhận Civic Hybird và Type R ra mắt vào năm 2022

Ngoài việc tiết lộ sẽ sử dụng hệ thống e:HEV 2-motor hybrid thì vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin cụ thể nào, do đó không biết liệu bộ đôi trên sẽ được trang bị cụ thể loại động cơ nào. Tuy nhiên, chúng đều là những chiếc hybrid thuộc dòng sản phẩm châu Âu của Honda vốn được trang bị động cơ 4 xi lanh 1.5 L giống như trên chiếc Civic mới, do đó nhiều khả năng chiếc Civic sẽ được trang bị hybrid. Thêm nữa rằng vẫn chưa rõ liệu hệ thống hybrid sẽ chỉ trang bị bản hatchback thôi hay là cả cho bản sedan nữa.

Tin quan trọng nhất chính là việc chiếc Type R đánh dấu dự trở lại cho chiếc Civic thế hệ 11. Cũng tương tự nhưng trên, không có thông tin chi tiết về chiếc xe mới này nhưng nhiều khả năng xe sẽ được trang bị động cơ giống như phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể là động cơ tăng áp 2.0 L 4 xi lanh thẳng hàng dẫn động cầu trước, nhiều khả năng mạnh mẽ hơn chiếc Type R hiện tại.

Xe vẫn sẽ chỉ có số sàn, nhiều khả năng sẽ không có hybrid hay dẫn động bốn bánh, các quan chức của Honda cũng cho biết đây sẽ là chiếc xe hiệu suất chạy xăng cuối cùng được bán ra. Về thiết kế, chắc chắn họ sẽ nâng tầm chiếc Type R tuy nhiên với kiểu dáng trưởng thành hơn của chiếc Civic hatchback mới thì chúng ta có thể nghĩ về một chiếc Type R bớt khoa trương hơn so với phiên bản cũ. Mức giá cũng chưa được tiết lộ tuy nhiên phiên bản hybrid sẽ đắt hơn một chút so với chiếc Civic thế hệ 11 thông thường và chiếc Type R sẽ được nâng giá so với bản tiền nhiệm./.

