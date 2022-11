Honda SH Mode bị đại lý Việt "làm giá" tới gần 20 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa thông báo phiên bản mới của Honda SH Mode 125cc 2022 mới sẽ chính thức được mở bán từ ngày 18/11 tới đây nhưng ở thời điểm hiện tại, cả 3 phiên bản thuộc đời cũ của mẫu xe tay ga đều bị chào bán bán chênh tại đại lý. Theo đó, ở tháng 9 trước đó Honda SH Mode vốn đã bị bán chênh nhưng ở thời điểm hiện tại giá bán của mẫu xe này tiếp tục leo thang.

Honda SH Mode 2022 "kênh giá" gần 20 triệu tại Việt Nam, dù chưa bán.

Tham khảo tại một đại lý ở khu vực Hà Nội, giá xe Honda SH Mode bản CBS Tiêu chuẩn đang rơi vào khoảng 64,3 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với giá tháng trước và kênh 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tiếp đến, bản ABS tăng 12,5 triệu đồng so với tháng trước lên mức 79 triệu đồng còn bản Cao cấp ABS được chào bán với mức giá khoảng 78 triệu đồng. Tức có nghĩa, giá bán của Honda SH Mode ở thời điểm hiện tại kênh tới 18 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

Nguồn cung của Honda SH Mode trong giai đoạn vài tháng gần đây vẫn chưa thực sự cân đối được với nhu cầu của người dùng. Đã thế thời điểm hiện tại đang là dịp mua sắm cuối năm nên càng có nhiều khách Việt có nhu cầu mua xe dẫn đến nguồn cung đã thiếu lại càng thêm thiếu và đây cũng là lý do chính khiến Honda SH Mode tăng giá cao hơn niêm yết.

Từ ngày 18/11 tới đây, các phiên bản mới của mẫu xe ga Honda SH Mode mới được đưa về đại lý.

Từ ngày 18/11 tới đây, phiên bản mới của Honda SH Mode sẽ được đưa về đại lý. Thiết kế của mẫu xe tay ga này không có gì thay đổi so với trước đây nhưng sẽ có thêm phiên bản Thể thao (ABS) với giá niêm yết là 64,49 triệu đồng, cùng với đó là màu sơn mới. Các trang bị khác của xe vẫn được giữ nguyên, gồm có ổ khóa smart key, hộc để đồ bên trái tích hợp cổng sạc USB.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn