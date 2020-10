Honda SH 'ào ào' giảm giá mạnh: Lý do vì sao và có nên mua ngay 'món hời'?

Theo khảo sát, giá của Honda SH 2020 tại một số đại lý Honda (Head) đang có dấu hiệu hạ nhiệt. So với những tháng trước, giá của mẫu xe này hiện đã giảm 6-12 triệu đồng. Với mức giảm này, giá của Honda SH chỉ dao động trong khoảng 76,5-105 triệu đồng, tùy theo phiên bản. So với giá đề xuất, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 4 đến 9 triệu đồng. Thế nhưng đây là mức chênh lệch thấp nhất từ trước tới nay.

Honda SH 2020 đang giảm giá mạnh tại đại lý.

Cụ thể, giá Honda SH 2020 phiên bản CBS đang dao động ở mức 76,5-77 triệu đồng tùy theo từng đại lý. Mức giá này chênh 5,5 tới 6 triệu đồng so với con số 71 triệu đồng được niêm yết ban đầu. Trong khi đó, phiên bản 125 ABS có giá bán 86,5-87 triệu đồng, so với mức giá 79 triệu đồng được niêm yết thì mức giá này chênh 7,5 tới 8 triệu đồng.

Honda SH 2020 phiên bản 150 CBS và ABS có giá lần lượt là 92 triệu đồng và 105 triệu đồng. So với giá bán đề xuất ban đầu (88 và 96 triệu đồng) thì mức giá hiện tại chênh 4-9 triệu đồng.

Theo nhận định của giới thạo xe, tình hình kinh tế của người dân sau dịch bệnh chưa kịp phục hồi khiến nhu cầu mua xe chững lại, do đó các đại lý buộc phải giảm giá xe để thu hút khách hàng. Trái ngược với Honda SH 2020, giá bán của SH 2019 vẫn có chiều hướng tăng mạnh tại các đại lý còn hàng. Hiện tại, so với giá đều xuất thì giá bán của SH 2019 đang chênh rất cao. Cụ thể hai phiên bản SH 2019 150 CBS và SH 2019 150 ABS đang có giá bán lần lượt là 118 triệu đồng và 134 triệu đồng. Con số này chênh lệch lần lượt 37 triệu và 51 triệu đồng so với giá đề xuất.

Trong khi đó SH 2019 125 CBS và 125 ABS đang lần lượt có giá 102 triệu đồng và 112 triệu đồng, chênh so với giá đề xuất hơn 30 triệu đồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi SH 2019 hiện không còn được sản xuất, lượng xe ngày càng khan hiếm. Do đó các đại lý đã đẩy giá xe lên cao ngất ngưởng để kiếm lợi nhuận.

Như vậy rõ ràng, khi mà giá Honda SH 2019 đang cao ngất ngưởng, người dùng nên mua một chiếc Honda SH 2020 trong đợt giảm giá sốc này để tiết kiệm chi phí.

Về chất lượng xe, là mẫu xe chủ lực của Honda, SH từng dính lỗi chìa khóa thông minh Honda SMART Key khi vừa ra mắt hồi năm 2015 ở Việt Nam. Cụ thể, hãng đã quyết định thay thế miễn phí thiết bị này cho hơn 12 nghìn xe, sau khi phát hiện ra vấn đề đối với bộ điều khiển thông minh khiến hệ thống cảnh báo chống trộm sau khi được kích hoạt sẽ tự động tắt trong khoảng thời gian ngắn hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn