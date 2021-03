Honda Legend trở thành mẫu xe tự lái cấp độ 3 đầu tiên trên thế giới

Động thái mới của Honda diễn ra sau khi chính phủ Nhật Bản trao chứng nhận an toàn "Thí điểm chống tắc đường" cho hãng vào tháng 11-2020. Theo tiêu chuẩn tự lái do Hiệp hội Kỹ sư ô tô (SAE: Society of Automotive Engineers) của Mỹ đề ra, cấp độ 3 mang tên “Tự động hóa có điều kiện” hay còn gọi là chế độ “không cần nhìn đường”, bởi nó cho phép người lái rảnh mắt làm những việc khác, như xem điện thoại di động hay máy tính bảng... Ở tốc độ dưới 60km/h, xe tự lái cấp độ 3 thường không yêu cầu sự can thiệp của con người.

Honda Legend

Hệ thống tự động tăng tốc, phanh và lái trong khi giám sát môi trường xung quanh xe, đồng thời sử dụng dữ liệu từ bản đồ có độ nét cao và cảm biến bên ngoài. Trong khi đó, người lái xe có thể tận hưởng hệ thống thông tin giải trí của xe bằng màn hình định vị nhưng phải đáp ứng yêu cầu của hệ thống khi xe tăng tốc trở lại sau khi giảm bớt tắc đường.

Xe cũng cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ lái xe cấp độ 2 khác nhau, ví dụ như chế độ rảnh tay khi bám theo xe phía trước ở cùng làn hoặc chuyển làn. Legend cũng được trang bị hệ thống dừng khẩn cấp, giúp giảm tốc và dừng xe ở nơi an toàn nếu người lái không phản ứng với yêu cầu của hệ thống.

Việc tung ra mẫu xe tự hành cấp độ 3 khiến Honda vượt lên dẫn trước nhiều đối thủ mạnh trong cuộc đua công nghệ này. Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất ô tô và công ty công nghệ toàn cầu, bao gồm Waymo (cùng tập đoàn với Google) và Tesla đã và đang đầu tư rất nhiều vào việc lái xe tự hành.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý