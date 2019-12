Honda gây sốt với 2 mẫu ô tô ấn tượng về ngoại hình và công nghệ

Honda Civic Sport Line 2020

Honda Civic Sport Line 2020 có thiết kế dựa trên phiên bản cao cấp nhất EX của Civic Type R vừa trình làng với hai phiên bản số sàn và số tự động, dự kiến xe giao đến tay khách hàng vào tháng 1/2020.

Về ngoại thất, xe có thiết kế dựa trên phiên bản cao cấp nhất EX của Civic Type R. Xe được trang bị các cánh gió ở trước và sau, hệ thống đèn pha full LED. Nhiều khả năng phiên bản Civic Sport Line 2020 có thêm màu sơn mới mang tên Obsidian Blue.

Về nội thất, Honda Civic Sport Line 2020 được chăm chút tới từng đường khâu màu đỏ trên ghế ngồi, vô lăng, cần số... Hệ thống thông tin giải trí tiêu chuẩn trên xe tích hợp sẵn kết nối Apple CarPlay và Android Auto. So với phân khúc C, không gian của Civic hướng tới thể thao và hi sinh ít nhiều sự tiện lợi.

Honda Civic Sport Line 2020 sử dụng động cơ tăng áp 1.0 lít có công suất 124 mã lực và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Sẽ có 2 phiên bản số sàn 6 cấp và số tự động vô cấp để khách hàng lựa chọn. Động cơ này là khá yếu nếu so với cỗ máy 1.5 lít tăng áp đang được sử dụng phổ biến trên các dòng xe Honda hiện tại.

Các công nghệ an toàn Honda Sensing bao gồm: phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường... cũng được trang bị khá đầy đủ trên phiên bản Civic động cơ 1.0 tăng áp này.

Honda Civic Sport Line 2020 được bán với 2 phiên bản số sàn 6 cấp giá 33.560 USD (khoảng 777 triệu đồng) và số tự động vô cấp 35.405 USD (khoảng 797 triệu đồng). Dự kiến xe sẽ được giao đến khách hàng vào tháng 1/2020.

Honda City 2020

Mẫu xe hạng B của Honda có diện mạo cá tính hơn và được nâng cấp thêm nhiều tính năng, trang bị mới. So với đời xe trước, City 2020 dài hơn 113 mm (4.553 mm), rộng hơn 53 mm (1.748 mm) trong khi chiều cao giảm 10 mm (1.467 mm) và chiều dài cơ sở ngắn hơn 11 mm (2.589 mm).

Về kiểu dáng, Honda City 2020 thân thiện hơn, thể thao hơn, lấy cảm hứng từ mẫu Insight mới nhất. Khoang cabin cũng sẽ được làm rộng rãi và trông sang trọng hơn, chiều cao của xe cũng được hạ thấp xuống, tăng tính khí động học. Các phiên bản Honda City 2020 đều có đèn LED chiếu sáng ban ngày.