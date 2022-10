Hơn 27.000 người tham gia bán hàng đa cấp

Sau khi nhận được văn bản của Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về thu hồi giấy đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công TNHH Siberian Health Quốc tế (địa chỉ tại tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Sở Công thương tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 2041/SCT-QLTM thông báo chấm dứt hoạt động đối với công ty này tại tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế được Sở Công thương Nghệ An xác nhận đăng ký bán hàng đa cấp tại Công văn số 30/SCT-QLTM, ngày 2/4/2019, người đại diện là bà Ngô Thị Hạnh, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai.

Sở Công thương yêu cầu đại diện Công ty Siberian Health Quốc tế tại Nghệ An chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn kể từ ngày 14/10/2022. Thông báo cho những người tham gia, liên quan công ty này liên hệ trực tiếp phía công ty để giải quyết các vấn đề liên quan, yêu cầu Sở, ngành, các địa phương tại Nghệ An thông báo rộng rãi nội dung dừng hoạt động và xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm về việc vẫn hoạt động. Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An, Cục quản lý Thị trường, Thanh tra Sở Công thương theo dõi xử lý nếu công ty này vẫn hoạt động tại Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên, phía Sở Công thương Nghệ An cho biết, tại địa bàn Nghệ An, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế có mạng lưới hoạt động khá rộng, với trên 8.000 người phân phối, số lượng người đào tạo cơ bản trên 9.000 người, hầu hết ở các địa bàn huyện, thị, xã đều có. So với các đơn vị khác về bán hàng đa cấp tại Nghệ An có thể thấy rằng hoạt động, số người tham gia phân phối của công ty này khá lớn. Theo báo cáo doanh số về tổng doanh thu về hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này tại Nghệ An đạt hơn 144 tỷ đồng, doanh thu này từ thực phẩm chức năng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Sau khi Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế chấm dứt hoạt động, tại Nghệ An hiện còn 14 công ty bán hàng đa cấp đang hoạt động với trên 27.000 người tham gia.

Thị trường “màu mỡ”

Theo số liệu Sở Công thương Nghệ An cung cấp, các doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương sẽ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại các địa phương. Hiện tại, trên toàn quốc có 22 doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp với tổng số người tham gia bán hàng đa cấp là khoảng 725.000 người.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện có 14 doanh nghiệp đăng ký hoạt động và trên 27.000 người chiếm 3,2% tổng số người tham gia bán hàng đa cấp, cao hơn so với trung bình cả nước 11.500 người. So với các địa phương trong khu vực Bắc Trung bộ, Nghệ An có tổng số nhà phân phối bán hàng đa cấp đông hơn tỉnh Thanh Hóa với 25.000 người tham gia (Thanh Hóa có 15 doanh nghiệp đăng ký), Hà Tĩnh với 9.200 người tham gia (13 doanh nghiệp đăng ký).

Với số lượng lớn công ty tham gia bán hàng đa cấp tại địa bàn cũng như số lượng người phân phối khá lớn, việc quản lý Nhà nước đã gặp không ít khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Thương mại Sở Công thương Nghệ An Trần Thị Mỹ Hà cho biết, hoạt động đa cấp ngày càng lan rộng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Song công tác quản lý còn nhiều bất cập, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương còn hạn chế do đó rất khó trong công tác kiểm tra giám sát.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, công nghệ thông tin, bên cạnh các hoạt động đa cấp bán hàng đa cấp truyền thống đã xuất hiện các phương thức đa cấp khác như: Đầu tư tài chính, tiền ảo, dịch vụ giáo dục, đào tạo, đặc biệt là hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp trên mạng để thực hiện các hoạt động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong khi đó đa số cán bộ tại địa phương là kiêm nghiệm, chưa có nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát.

Ngoài 13 công ty này, tháng 8/2022 vừa qua, tại Nghệ An có thêm Công ty TNHY KYOWOM THE OMR Việt Nam đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn do các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp là các doanh nghiệp ngoại tỉnh, đăng ký hoạt động tại Nghệ An theo hình thức Văn phòng đại diện (đại diện Công ty giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu). Theo danh sách doanh nghiệp kinh doanh đa cấp do Sở Công thương cung cấp, có 4/14 doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An (trong đó có 1 đơn vị đã đóng mã số thuế).

Ngày 22/9/2022, tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết: Đến nay, cả nước có tổng số 22 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động, doanh thu bán hàng đa cấp trong năm 2021 đạt 19.105 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2020), 6 tháng đầu năm 2022 đạt 10.887 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021); tổng số người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 833.883 người. Riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 14 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký hoạt động (trong đó năm 2022, có 1 doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và 1 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp), doanh thu bán hàng đa cấp năm 2021 của các công ty trên địa bàn 500 tỷ đồng, số người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp 35.710 người, số tiền hoa hồng trả cho người tham gia gần 300 tỷ đồng.

