Hôm nay học sinh THPT nhiều nơi quay lại trường sau kỳ tạm nghỉ vì Covid-19

Sau đề xuất của Bộ GD&ĐT, hầu hết các địa phương đều chọn phương án học sinh mầm non đến lớp 9 nghỉ học thêm tùy tình hình, còn lại đều quyết định học sinh cấp THPT đến trường.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trong hai ngày 29/2 và 1/3, đồng loạt các cán bộ nhân viên, giáo viên ở nhiều trường của Vĩnh Phúc thực hiện tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón học sinh.

Ngành Y tế Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cử cán bộ y tế trực tại các cơ sở giáo dục để phối hợp việc theo dõi sức khỏe của giáo viên và học sinh cũng như hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo số lượng máy đo thân nhiệt cho các trường để kiểm tra thân nhiệt của học sinh được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, các trường còn trang bị dung dịch rửa tay tại mỗi lớp, thường xuyên hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách.

Trường THPT Hai Bà Trưng, ở Vĩnh Phúc dọn vệ sinh sạch sẽ tại các lớp học. (Ảnh: Vinhphuc.edu)

Tại Nghệ An, thời gian học sinh nghỉ học vì Covid-19, nhiều trường ở địa phương chủ động để lắp đặt thêm các vòi nước rửa tay, hoặc mua sắm thêm dung dịch rửa tay sát khuẩn tại lớp học. Các trường cũng liên tục vệ sinh, khử trùng toàn bộ trường lớp và đồ dùng học tập, tăng cường công tác tuyên truyền.

Các địa phương khác trên cả nước cũng chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo an toàn khi học sinh quay lại trường.

Các trường mở cửa, không sử dụng điều hòa

Sáng 28/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá.

Để tăng sức khỏe cho học sinh, trước khi đến trường cha mẹ cần cho con súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.

Với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Giáo viên vệ sinh trường lớp đón học sinh (Ảnh: T/L)

Nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có 1 khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.

Các trường bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Đồng thời tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.

Bộ Y tế yêu cầu khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn; ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.

Hà Nội cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ tiếp đến hết 8/3. Trong khi TP.HCM cho học sinh lớp 12 (kể cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8/3. Học sinh mầm non và phổ thông từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15/3. Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3. Đà Nẵng, Vĩnh Long, Tuyên Quang cho học sinh lớp 10, 11 nghỉ hết ngày 8/3, riêng học sinh lớp 12 quay trở lại trường vào ngày 2/3.

Your browser does not support the video tag.

Video: Các thầy cô dọn vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh quay lại trường

Tác giả: KHÔI MINH

Nguồn tin: Báo VTC News