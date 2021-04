Học sinh lớp 9 bị nam sinh cùng trường đâm chết

Ngày 1/4, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra làm rõ việc một học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà bị đâm thiệt mạng.

Trường THCS Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội).

Xác nhận vụ việc, lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, em N.V.H.D (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà) xảy ra mâu thuẫn với Q.K (học sinh lớp 8 cùng trường). Trong lúc cãi vã, D. bị K. dùng dùng hung khí đâm vào vùng ngực.

Phát hiện sự việc, người dân liền đưa em D. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

"Đây là sự việc không may xảy ra do sự bồng bột của các cháu. Hiện xã đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà, gia đình em K. đông con, bố mẹ mải làm ăn ít có thời gian quan tâm đến các con.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ K. để lấy lời khai làm rõ sự việc.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News