“Hỏa tốc” di dời người dân tại chung cư Quang Trung

Theo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, căn cứ vào Báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình khối nhà B3 và B6, Khu chung cư cũ Quang Trung, thành phố Vinh do viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng lập ngày 08/9/2020. Sở Xây dựng Nghệ An đã công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình nhà B3 và B6, thuộc Khu B – Khu chung cư cũ Quang Trung, thành phố Vinh là nhà có mức độ nguy hiểm cấp D.

Tức là khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012.

Khu chung cư Quang Trung được xây dựng từ hàng chục năm trước nên đã xuống cấp trầm trọng

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, Sở Xây dựng Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND TP Vinh thông báo công bố kết luận kiểm định công trình tòa nhà B3 và B6 nêu trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm UBND phường Quang Trung, các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ trong nhà B3 và B6 để khẩn trương di dời ra khỏi công trình.

UBND phường Quang Trung phải tạo mọi điều kiện tốt nhất về nơi ở và hỗ trợ người dân trong quá trình di dời. Thời hạn di dời phải hoàn thành trước ngày 10/12/2020. UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh trong việc cưỡng chế di chuyển, cưỡng chế phá dỡ nhà ở đã xuống cấp nguy hiểm nêu trên nếu người dân không chấp hành.

Được biết, Khu B Quang Trung được xây dựng từ năm 1976 và hoàn thành vào năm 1982, gồm có 6 ngôi nhà chung cư (gồm B1, B2, B3, B4, B5, B6), có tổng số 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường