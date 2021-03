"Hoa mắt chóng mặt" với tuyến đường cổ quanh co có 600 khúc cua

Tuyến đường cổ Panlong nằm tại cao nguyên Parmir thuộc Tân Cương, Trung Quốc, là một trong những con đường khó đi nhất ở quốc gia này.

Chỉ nhìn từ trên cao, tuyến đường cũng đủ gây "chóng mặt". (Ảnh: News).

Tổng chiều dài tuyến đường là 75 km nhưng có tới 600 khúc cua, bởi vậy, đây không phải là nơi dành cho những tài xế "yếu tim".

Chóng mặt với tuyến đường có 600 khúc cua. (Ảnh cắt từ clip).

Tên cổ của con đường mang ý nghĩa là "rồng đen" bởi chiều dài và những khúc đường quanh co gây chóng mặt. Vậy nên từ lâu đường cổ Panlong đã trở thành điểm đua xe nổi tiếng tại Tân Cương.

Đoạn đường quanh co với 22 khúc cua hiểm trở

Được biết, đây không phải là một trong những đoạn đường khiến tài xế phải "căng mắt" khi lái xe nhất ở Trung Quốc.

Trước đó, cộng đồng mạng từng chia sẻ đoạn video ghi cảnh một trong những con đường núi khúc khủyu nhất thế giới nằm tại địa phận thôn Long Loan, huyện Bạch Thái, tỉnh Cam Túc của nước này. Đây cũng là nơi có công viên địa chất quốc gia Hoàng Hà Thạch Lâm.

Hình ảnh từ video quay trên cao cho thấy, tuyến đường hiểm hóc như một con rắn khổng lồ uốn lượn men theo sườn núi. Bởi vậy, để tới được công viên địa chất, du khách sẽ phải vượt qua 22 khúc cua gấp.

Đoạn đường thách thức bất cứ tài xế lái xe nào. (Ảnh: China Daily).

Do chênh lệch độ cao từ chân núi tới đỉnh dốc lên tới 150 m, nên thậm chí có những khúc cua phải đánh lái liên tục, khiến tài xế dù giàu kinh nghiệm cũng phải "căng mắt" lái xe cẩn thận.

Bên cạnh việc vững tay lái, ngoài những đoạn cua gấp, một bên đường còn là vực sâu với sông Hoàng Hà "ôm trọn" thôn Long Loan, nên trở thành thử thách "cam go" cho bất cứ ai.

Sau khi vượt qua thách thức, du khách đặt chân tới Công viên địa chất quốc gia Hoàng Hà Thạch Lâm với tổng diện tích 50 km2. Ở đây có những núi đá cổ hình thành từ hàng triệu năm trước, với những vách đá cao sừng sững, dựng đứng.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí