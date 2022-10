Hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An bị tố xả lũ bất thường, Bộ Nông nghiệp nói gì?

Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm hồ thủy lợi Vực Mấu nằm trong vùng trũng nên năm nào cứ mưa lớn khu vực này đều bị ngập lụt. Theo quy định, trách nhiệm vận hành hồ thuộc về UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng cứ mưa to là ngập, Bộ NN&PTNT cũng đang phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu phương án thoát lũ vùng hạ du Hoàng Mai, Quỳnh Lưu. Nếu có kết quả nghiên cứu khả thi, Bộ sẽ đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trung hạn trong giai đoạn 2026-2030.