Hồ Ngọc Hà: ‘Tôi khẳng định Kim Lý sẽ là người cha tốt’

Chia sẻ với Zing, Hà Hồ cho biết cô tin tưởng Kim Lý là người cha tốt bởi anh có nền tảng giáo dục tốt từ gia đình và lớn lên ở một đất nước hạnh phúc - Thụy Điển.

Sáng 24/5, nguồn tin thân cận của Zing tiết lộ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang mang thai ở tháng thứ 3 với bạn trai Kim Lý. Sức khỏe của nữ diễn viên ổn định. Thỉnh thoảng, cô hơi mệt vì ốm nghén. Thời gian qua, giọng ca Cả một trời thương nhớ vẫn tiếp tục các công việc, đi làm từ thiện.

Hồ Ngọc Hà được tiết lộ là đang mang thai với Kim Lý.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn gần nhất với Zing vào cuối năm 2019, Hồ Ngọc Hà có nhiều chia sẻ về Kim Lý và kế hoạch sinh con với bạn trai.

Với câu hỏi: “Hai người yêu nhau đã lâu, chị có kế hoạch sẽ cùng Kim Lý sinh con chung?”, nữ ca sĩ cho biết con cái không phải hai người yêu nhau, không phải hai người cùng muốn là có thể có ngay được. Con cái phải là sự may mắn.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng không nhất thiết phải sinh con cho người mình yêu, quan trọng hơn, hãy sinh con cho người đàn ông sẽ là người cha tốt.

“Đó cũng là lời khuyên tôi muốn dành cho các cô gái. Khi hai mấy tuổi các cô gái hay nghĩ yêu ai sẽ sinh con cho người ấy nhưng mình phải sinh con cho một người mà người đó chắc chắn là người cha tốt. Ở trường hợp của Kim Lý, tôi khẳng định anh ấy sẽ là một người cha tốt”, cô nói.

Theo Hồ Ngọc Hà, Kim Lý trước hết là một người tốt. Bạn trai cô cũng sinh ra trong một gia đình học thức và lớn lên ở một trong những đất nước được cho là hạnh phúc nhất trên thế giới.

“Tôi có đọc báo về đất nước Thụy Điển và cũng từng có trải nghiệm ở đây. Đó là đất nước thực sự thanh bình, hạnh phúc. Họ hiểu hạnh phúc là gì. Ở đó người dân hay người đàn ông có thể rất phóng khoáng, thoải mái, tự do khi họ còn trẻ, còn độc thân nhưng khi đã gắn kết với ai đó thì họ lại rất trưởng thành, trách nhiệm. Kim Lý cũng như vậy”, giọng ca 8X nói thêm.

Chia sẻ về mối tình với Kim Lý, nữ ca sĩ cho biết cô từng nghĩ đến với yêu Kim Lý chỉ là một cuộc vui, tình cảm nhất thời. Khi gặp, quen và cảm thấy giữa cả hai có sự khác biệt nên đã dừng lại.

“Trong khoảng thời gian dừng lại đó, chúng tôi nhận ra có rất nhiều thứ giống nhau. Thời điểm này, Hà cũng không dám nói trước điều gì nhưng có thể nói Hà và Kim Lý rất hợp về tính cách, suy nghĩ", giọng ca Gửi người yêu cũ cho hay.

Hồ Ngọc Hà cho biết Kim Lý sẽ trở thành một người cha tốt.

Trước câu hỏi về kế hoạch tổ chức lễ cưới với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh cô thích cuộc sống như hiện tại.

“Tôi cho rằng ngày mai chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai biết được. Thế nên, tôi không bao giờ dám nói tôi đang giàu nhất, tôi đang đẹp nhất hay tôi đang hạnh phúc nhất. Tôi thích như bây giờ hơn, nhiều chuyện đi đến cái kết chưa chắc đã hay. Quan trọng là tôi đã tìm được người hiểu, chia sẻ và đồng quan điểm với mình. Còn nếu yêu một người mà dù mình đang bình yên nhưng suốt ngày người đó giục phải cưới, chưa chắc đã là tình yêu”, nữ ca sĩ quả quyết.

