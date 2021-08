HLV Park nói gì về khả năng dự World Cup 2022 của tuyển Việt Nam?

HLV Park Hang Seo đang trong quá trình cách ly tại Việt Nam.

Trong quá trình trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã tham gia buổi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình JoongAng UCN. Tại đây, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã tiết lộ về khả năng dự World Cup của đội bóng áo đỏ.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng mục tiêu của tôi là lọt vào VCK World Cup 2022. Để được tham dự VCK World Cup không hề dễ dàng và không bao giờ dễ dàng. Nhưng nó không phải là không thể.

Trong suốt thời gian qua, ĐT Việt Nam không chỉ đối mặt với những đội bóng trong khu vực mà phải chạm trán với những đối thủ mạnh mạnh nằm ngoài Đông Nam Á.

Lần đầu tiên chúng tôi được thi đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á như Saudi Arabia, Australia, Oman, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây đều là những đối thủ rất mạnh, mang những bản sắc riêng

Những trận đấu với các đối thủ này sẽ là cơ hội để phát triển trình độ bóng đá Việt Nam, cho chúng tôi những thử nghiệm và va chạm vào thực tế. Bóng đá Việt Nam sẽ biết đang thiếu gì khi trải qua những trận đấu với những đội bóng rất mạnh như vậy”.

Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 5/8 và có gần một tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu mới được AFC công bố, lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 2/9/2021 theo thể thức: Đội nhóm 1 (sân nhà) vs Đội nhóm 5, Đội nhóm 2 (sân nhà) vs Đội nhóm 4, Đội nhóm 3 (sân nhà) vs Đội nhóm 6.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân là chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia, vào ngày 2/9/2021. Sau đó, vào ngày 7/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Australia.

Ở lượt trận thứ 3 vào ngày 7/10/2021, "Những chiến binh sao vàng" sẽ làm khách trên sân của Trung Quốc.

Đáng chú ý, trận lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc trên sân Mỹ Đình diễn ra vào ngày 01/02/2022, tức Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

Trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 của Quang Hải và các đồng đội sẽ đá trên sân của Nhật Bản, vào ngày 29/03/2022.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 5 trận chơi trên sân nhà vào ngày: 7/9, 11/11, 16/11, 1/2/2022 và 24/3/2022. Trong khi đó, 5 trận sân khách gồm các ngày: 2/9, 7/10, 12/10, 27/1/2022 và 29/3/2022.

VCK World Cup 2022 theo kế hoạch khai mạc ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, nơi trận chung kết và lễ bế mạc được tổ chức.

Danh sách 31 cầu thủ Việt Nam được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bao gồm: Thủ môn: Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Xuân, Thành Chung, Đình Trọng, Hồng Duy, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình, Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Trương Văn Thiết Tiền vệ: Quang Hải Đức Huy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Lý Công Hoàng Anh, Văn Đức, Tiến Anh, Hoàng Đức Tiền đạo: Văn Toàn, Tuấn Hải, Đức Chinh, Tuấn Tài, Tiến Linh.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại