HLV Huỳnh Đức thấy mình thiệt thòi so với... Mourinho, Guardiola

Sau trận thua đội Bình Định với tỷ số 0-1 ở vòng 4 LS V-League vào chiều 19/3, HLV Lê Huỳnh Đức của CLB SHB Đà Nẵng nói: "Các HLV Việt Nam phải linh hoạt trong việc sử dụng chiến thuật, phụ thuộc vào con người mà các HLV đang có".

"Ví dụ như trước đây đội SHB Đà Nẵng phải đá dài và chuyền bổng vì có Đỗ Merlo giỏi không chiến. Ngược lại, cầu thủ này lại không giỏi giữ bóng, nên không thể đá ban bật được.

Nay thì chúng tôi không còn sử dụng nhiều bóng dài như trước, vì hiện chúng tôi có Hà Đức Chinh, có Rafaelson giữ bóng tốt hơn" - HLV Lê Huỳnh Đức nói thêm.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng HLV nội thiệt thòi hơn so với các HLV danh tiếng trên thế giới.

Sau khi giải thích lý do đội SHB Đà Nẵng do mình dẫn dắt thay đổi lối chơi so với các mùa trước, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Ở châu Âu, các HLV như Pep Guardiola hay Mourinho xây dựng lối chơi cho đội bóng phù hợp vào triết lý của họ. Những con người không phù hợp, họ sẽ đổi bằng cầu thủ khác, mua người theo triết lý của họ".

"Riêng HLV ở Việt Nam có muốn đổi cũng không được, vì không có nhân sự để đổi, có tiền cũng không có người để mua. Phải có con người rồi mới tính chuyện xây dựng lối chơi" - HLV Lê Huỳnh Đức phân tích thêm về điểm trái ngược, đồng thời cũng là điểm thiệt thòi của các nhà chuyên môn nội, so với những nhà chuyên môn danh tiếng trên thế giới.

Còn về trận thua trước đội Bình Định, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: "Chúng tôi thua vì chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía: Khán giả, đội chủ nhà, các cầu thủ trẻ nhập cuộc với tâm lý không tốt".

"Ngoài ra, thời tiết nắng nóng và mật độ thi đấu dày trong thời gian vừa qua cũng khiến cho thể lực của các cầu thủ bị bào mòn" - vị HLV trưởng của đội bóng sông Hàn nhấn mạnh.

Trận thua Bình Định ở vòng 4 khiến cho SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đứt mạch toàn thắng, sau khi họ giành trọn 9 điểm ở 3 trận trước đó.

Tác giả: T.V

Nguồn tin: Báo Dân trí