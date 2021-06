Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch

Your browser does not support the video tag.

Ngành Y tế Nghệ An trắng đêm làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 9/6, ngành y tế Nghệ An quyết định điều động tăng viện 52 cán bộ y tế lên đường sang Hà Tĩnh hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Sau một tuần làm nhiệm vụ hỗ trợ Hà Tĩnh phòng chống dịch COVID-19, đoàn công tác được ngành Y tế Nghệ An thông báo trở lại tỉnh. Bởi Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, sáng 17/6, ghi nhận thêm ca dương tính thứ 5.



Đội chi viện Hà Tĩnh đồng lòng trở về Nghệ An, tiếp tục cống hiến trên tuyến đầu chống dịch.

Trong đêm 16/6, đoàn công tác 52 cán bộ y tế về tới huyện Diễn Châu (Nghệ An) nơi ghi nhận BN 11634. Đây là ca bệnh có số lượng F1 rất nhiều.

Ngay khi đến huyện Diễn Châu, đoàn cán bộ y tế đã lập tức chuẩn bị đồ bảo hộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cùng ngành y tế tỉnh xét nghiệm cho người dân trên địa bàn toàn huyện.

Vì sự an toàn cho người dân và vì cuộc chiến chống dịch COVID-19, 52 cán bộ y tế đã bắt tay ngay thực hiện công việc, tỏa đi các điểm trọng yếu để xét nghiệm cho hàng nghìn người dân.

Các chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch thể hiện tinh thần cao cả của người thầy thuốc, phụng sự hết mình vì sức khỏe của người dân.

Xúc động, cảm phục chiến sỹ áo trắng, điều dưỡng Nguyễn Diệu Hằng (thành viên trong đoàn công tác tăng cường cho Hà Tĩnh trở về) hết mình cống hiến, làm việc cho đến khi kiệt sức phải nhờ tới sự chăm sóc của người khác.

Trong khu vực cách ly là hình ảnh các lực lượng tuyến đầu ngày đêm phòng chống dịch COVID-19.

