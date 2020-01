Hình ảnh mới nhất của em bé Mường Lát không có quần áo ngồi bệt giữa trời giá rét trong dịp đầu năm mới

Cuối năm 2017, hình ảnh cô bé Vàng Thị Pàng (7 tuổi, quê Mường Lát, Thanh Hóa) được một anh tài xế quay clip và đăng tải lại khi đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lấm lem, chẳng có quần áo ấm nhìn các anh chị, bạn bè cũng trang lứa vui chơi mà em không thể nào đi lại được với một đôi chân liệt đã khiến nhiều người xót xa.

Hoàn cảnh của Pàng khi ấy vô cùng khó khăn: Cha mất sớm, mẹ thì bệnh về tâm thần, nhà nghèo đông anh em mà lại còn bị liệt, số phận của em thiệt thòi đủ đường khi vài tháng sau đó, mẹ của Pàng cũng vì bạo bệnh mà mất.

Bé gái bị liệt 2 chân, trần chuồng ngồi bên suối trong tiết trời giá lạnh khiến bao người thương xót.

Tuy nhiên, may mắn đã mìm cười với cô bé Mường Lát khi được chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (TP.HCM) cùng chồng là anh Huỳnh Quốc Tín đã không ngại đường xá xa xôi, vượt hàng ngàn km để ra Mường Lát nhận Pàng làm con nuôi.

Thời điểm nhận nuôi bé Vàng Thị Pàng, chị Phương hứa với mẹ ruột bé – chị Dợ (40 tuổi) rằng khi Pàng có thể đi lại được sẽ đưa về sống với gia đình ở Mường Lát. Không lâu sau, chị Dợ qua đời vì căn bệnh tâm thần. Vì vậy, vợ chồng chị Phương quyết định làm thủ tục nhận bé làm con nuôi.

Sau hơn 2 năm sống cùng gia đình mới, cô bé Pàng dường như đã hoà nhập với mọi thứ xung quanh hơn, không còn rụt rè, sợ hãi khi tiếp xúc mọi người, lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Dù em chưa thể đi lại, chạy nhảy bằng chính đôi chân của mình mà vẫn phải nhờ thêm công cụ hỗ trợ thế nhưng đối với cô bé Mường Lát đó đã là cả một sự cố gắng trong một thời gian dài.

Chẳng còn nhận ra cô bé dân tộc người nhem nhuốc, đen nhèm nữa mà thay vào đó là một bé Pàng có da có thịt, lớn phổng phao với bước da trắng hồng và nụ cười luôn thường trực trên môi thoải mái nô đùa cùng các em của mình.

Bé Pàng vui vẻ nhận lì xì trong dịp năm mới Canh Tý

Mới đây, trong dịp đầu năm mới, chị Phương cũng chia sẻ ảnh Vàng Thị Bàng cùng các anh chị em của mình vui vẻ rút lì xì trong dịp đầu năm mới. Chị Phương chia sẻ, "Tết cùng bọn trẻ. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khoẻ. Lăng xăng chăm chút và giữ tụi nó, cuối cùng sực nhớ chưa chụp chung được tấm nào cùng nhau”.

Kèm theo đó là hình ảnh cô bé Pàng diện một chiếc áo dân tộc màu hồng xanh, đeo túi thổ cẩm cùng gương mặt sáng ngời, rạng rỡ trong ngày đầu năm mới. Cô bé đứng bẽn lẽn, chuẩn bị rút cho mình một tấm lì xì may mắn từ người thân trong dịp năm mới.

Bé Pàng được đến trường và đã "thay da đổi thịt" sau khi được bố mẹ nuôi đón lên Sài Gòn sinh sống

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, thỉnh thoảng chị Phương cũng cập nhật những hình ảnh về cuộc sống của Pàng như lúc cô bé cố chịu đau đớn để tập đi, những lúc cắp cặp tới trường hay cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi vui đùa cùng các em. Nhìn thấy Pàng lớn khôn và phát triển từng ngày dân mạng cũng phần nào an lòng và thẩm cảm ơn vợ chồng chị Phương khi đã giúp cô bé có một gia đình mới đầm ấm và an yên. Hi vọng con luôn đủ mạnh mẽ để bước qua, ở bên con luôn có sự yêu thương của bố mẹ nuôi và tất cả mọi người.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: helino.vn