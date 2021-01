Hình ảnh cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến phiên tòa xét xử sáng nay

Cáo trạng nêu rõ, vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công Thương và TP.HCM liên quan dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và UBND TP.HCM. Tuy nhiên vì những động cơ khác nhau, các bị can đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Bị can Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai từ đó dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tư nhân gây thiệt hại thất thoát số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.