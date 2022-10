Hiệu trưởng giải trình sau clip "Nếu khó khăn đừng học lớp này"

Tối 11/10, trên mạng xuất hiện clip một người đứng trên bục giảng "chỉ mặt, gọi tên" những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cho con theo học ở lớp. Liên quan vụ việc, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Gò Vấp (TPHCM) yêu cầu người đứng đầu nhà trường có giải trình về vụ việc.

Theo đó, hình ảnh trên được ghi lại buổi họp cha mẹ học sinh lớp 3/10 Trường tiểu học An Hội đầu năm học 2022-2023.

Your browser does not support the video tag.

Clip họp phụ huynh tại Trường tiểu học An Hội, Gò Vấp, TPHCM.

Nhà trường giải trình, cuối tháng 8, bà Phạm Thị Kim Tuyến (người trong clip) khi đó là Phó ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) năm học trước của lớp đại diện cho nhóm mạnh thường quân tặng nhà trường 14 triệu đồng và một máy lọc nước đặt tại lớp 3/10. Nhà trường đã tiếp nhận khoản tài trợ này.

Sau đó, hiệu trưởng trường nghe giáo viên chủ nhiệm lớp 3/10 báo lại bà Tuyến đang vận động đại trà phụ huynh lớp đóng góp để mua sắm một số cơ sở vật chất cho lớp và đóng góp cho nhà trường. Cô giáo chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học đã lên tiếng can ngăn.

Hiệu trưởng đã thông báo với Hội đồng sư phạm sẽ trả lại khoản tiền trên cho BĐD CMHS lớp 3/10 vì không phải của mạnh thường quân tặng.

Vị Hiệu trưởng cũng yêu cầu bà Tuyến trả lại các khoản tiền đã thu của cha mẹ học sinh trong lớp. Ngoài ra, những khoản đã chi bà Tuyến phải chịu trách nhiệm đền bù.

Hiệu trưởng yêu cầu bà Tuyến ngưng mọi hoạt động thu chi, phải làm đúng quy định Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT.

Trong phiên họp BĐD CMHS đầu năm học 2022-2023 của lớp 3/10, Hiệu trưởng và ông Phạm Viết Duẩn - Trưởng BĐD CMHS trường - đến dự họp để kiểm tra việc bà Tuyến giải quyết việc lạm thu theo yêu cầu nói trên.

Trong buổi họp, bà N.T.L. (phụ huynh học sinh) đã lên tiếng, yêu cầu bà Tuyến trả lời về vấn đề lạm thu, thu đổ đồng. Vị phụ huynh này cho rằng con bà bị cô lập, có thể bị chuyển sang lớp khác.

Bà Tuyến giải thích, việc làm của mình xuất phát từ mong muốn các con trong lớp có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt. Vì lý do đó, bà hỏi những người có hoàn cảnh khó khăn: "Việc đóng góp vậy thì có nên cho con ở lại học trong lớp không?".

Hình ảnh người phụ nữ liên quan đến clip xôn xao trên mạng xã hội.

Theo văn bản giải trình của nhà trường, sau khi bà Tuyến "chỉ điểm" 3 trường hợp khó khăn của lớp, Hiệu trưởng yêu cầu bà ngưng lại. Nhà trường khẳng định không có quan điểm "nếu khó khăn đừng học lớp này" như bà Tuyến nói.

"Những gia đình khó khăn còn phải được hỗ trợ từ nhà trường, Hội cha mẹ học sinh chứ không nên vận động đóng góp, đổ đồng", Trường tiểu học An Hội viết trong báo cáo.

Theo hiệu trưởng Trường tiểu học An Hội, bà Tuyến không được tái đắc cử vào BĐD CMHS lớp năm học 2022-2023. Sau buổi họp, bà N.T.L. đăng đoạn clip tự quay lên mạng xã hội.

Khi nhà trường mời lên trao đổi, bà N.T.L. giải thích việc đăng lên để mọi người thấy rõ sự việc. Sau khi xóa bỏ đoạn clip trên, bà N.T.L. đăng lại do nhà bà bị tạt sơn. Bà L. cho rằng mình bị trả thù.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí