Hiện trường phòng trà cháy tan hoang sau vụ cháy 6 người chết

Sáng 15-6, giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu các lực lượng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Trong ảnh: Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường vụ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA